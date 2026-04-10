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美容外科医の高須幹弥氏が「すげー焼きそば出すらしいじゃん！ウルトラUFO忖度なしガチreviewします！」を公開した。堀江貴文氏がプロデュースする「WAGYUMAFIA」とコラボしたカップ焼きそば「WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O.」の試食レビューを通じ、その強気な価格設定に見合う価値があるのか、忖度なしの厳しい視点から結論を提示している。



高須氏はファミリーマートで偶然見つけたという同商品を紹介する。まず栄養成分表示に着目し、720kcalという数値から「正直言ってジャンクフードだ」と分析を展開した。また、税込375円という通常の「日清焼そばU.F.O.」よりも大幅に高い価格設定に触れ、どれほどのプレミアム感が含まれているのか検証を開始する。



湯切りを終えてフタを開けると、高須氏はキャベツがフタの裏に付着していないことに気づき、「フタにキャベツがつかないような構造になっている」とパッケージの工夫を絶賛する。一方で、商品名に反して肉が全く入っていない点については「納得いかない」と不満を口にした。



実食に移ると、勢いよく麺を啜り「めちゃめちゃうまいやん」と目を丸くする。通常よりもモチモチとした麺の食感や、ほんのりとニンニクが香るステーキソース風の味わいを高く評価した。さらに、付属のわさびソースを追加すると、ツーンとした辛さに涙を浮かべつつ、むせ返る描写が印象的だ。「わさびが辛すぎる」と顔をしかめながらも、途中で味を大きく変化させる刺激的な食べ方として肯定的に捉えている。



総評として、高須氏は「値段は高いけど、買う価値ある」と本音で評価し、一度は試すべき商品だと断言した。「俺が宣伝するから売れるんだよ」と自信満々な姿勢を見せ、ただのカップ焼きそばとは一線を画す独自性を持つ同商品の魅力を提示して締めくくった。