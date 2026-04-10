日本テレビ系金曜よる7時56分から放送の、番組10周年を迎えた業界リサーチバラエティー『沸騰ワード10』。一般の人は聞いたことがないが、特定の業界内で実は話題にのぼっている超ホットなワードを徹底調査。半年後に絶対ブームになる「流行の源泉」をどこよりも早く見せる番組だ。

【写真】元宝塚歌劇団・星組トップスターの礼真琴も昔を思い出し…

そんな『沸騰ワード10』の4月10日（金）よる7時からの放送では、新年度にふさわしい春の注目企画。「3年ぶりに復活！宝塚受験に人生をかける少女たちに密着」と「蒙古タンメン中本に取り憑かれた女優・畑芽育」を放送する。



『沸騰ワード10』（日本テレビ）



「宝塚受験養成学校」密着企画では、宝塚音楽学校入学を目指す10代の女子中学生たちが通う「宝塚養成学校」に潜入。宝塚音楽学校入学を目指す、5人の少女たちの合格発表までを追う。リポーターは、前回に引き続きお笑い芸人・沙羅が務める。

スタジオでは、昨年宝塚歌劇団を退団。今回が民放バラエティー番組初出演となる元宝塚歌劇団・星組トップスターの礼真琴が夢に向かって頑張る少女たちにエールを送る。

宝塚音楽学校の受験資格は中学3年生から高校3年生までのたった4回。合格率わずかの超難関の狭き門を目指し、人生をかけて練習に取り組む姿や、スランプ・葛藤を乗り越え最終試験に挑む姿に完全密着する。

はたして、5人の少女たちの結果は――。



中本Tシャツもばっちり着こなす畑芽育『沸騰ワード10』（日本テレビ）

そして「蒙古タンメン中本に取り憑かれた女優・畑芽育」は、蒙古タンメン中本の知る人ぞ知る伝統メニュー「味噌卵麺」を10年以上愛す畑芽育が送る企画第二弾。

辛うまラーメンの先駆者・蒙古タンメン中本の「味噌卵麺」への異常なまでの愛を貫く畑芽育。味噌卵麺を食べるべく中本に通い、貯まったお店のサービスポイントは6万以上。「中本」オリジナルＴシャツも着こなすほど愛が深い。

そんな畑芽育が第一弾では幻の限定メニュー「玄たっち」を追求したが、第二弾となる今回は、愛し続けた「味噌卵麺」魂をこめた、畑考案・渾身の一杯を作り上げる…!?



新しく進行役に就任した黒田みゆアナウンサー（『沸騰ワード10』／日本テレビ）

また、4月から当番組の進行役に、これまで「DayDay.」でニュースやエンタメを届けてきた入社6年目・黒田みゆアナウンサーが就任。バナナマンと共に番組を盛り上げる。

学生時代からよく見ていた番組にメンバーの一員として参加できるのがすごく嬉しいと語る黒田アナ。「伝説の家政婦・志麻さん」企画が思い出深く、志麻さんの料理本を買って家で作っていたと思い出のエピソードを寄せた。