「見た目重視かと思いきや凄いじゃん！」可愛いのに実用的な100均ミニ容器

セリアで見つけた、クロミデザインの可愛い詰め替え容器。見た目重視かと思いきや、いざ使ってみると実用性の高さに驚きました！テクスチャーが緩いコスメを入れても漏れにくい設計で、ストレスなく安心して使えるのが嬉しいかぎり。可愛いデザインにも癒されますよ♡オイルボトルとクリームケースを早速ご紹介します！

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商品情報

商品名：スクエアオイルボトル／パッキン付きクリームケース 15g 1P

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：

【スクエアオイルボトル】W26×D26×H64mm

【パッキン付きクリームケース】直径40×長さ25mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4582364539793、4582364539632

可愛いだけでなく実用的！セリアで見つけたクロミデザインの詰め替え容器

コスメの詰替え容器の種類が豊富なセリア。シンプルなデザインの商品が多いのですが、可愛らしいアイテムを発見しました！

今回ご紹介するのは『スクエアオイルボトル』と『パッキン付きクリームケース 15g 1P』。キャラクターグッズ売り場に並んでいました。

サンリオのクロミがモチーフの詰め替え容器です。キャラクターの世界観に合わせた色味も可愛くて一目惚れしました♡

『スクエアオイルボトル』は、美容オイルなどの詰め替えに便利な容器です。容量は約15mLとなっています。

スクエア型でポーチやケースに収まりが良く、机の上でも転がりにくいのがポイント！

中身が透けて見えるので、残量を確認しやすいのも助かります。

中蓋がしっかりしており外れにくいため、使用中のストレスは少ないものの、開ける際はヘラ状の道具を使うと便利です。

また、注ぎ口が小さい作りなので、漏斗やスポイトなどの使用をおすすめします。

キャラクター商品は見た目重視になりがちですが、このシリーズは実用的な機能を備えているのが大きな魅力！

本体を軽く押すことで、1滴ずつ量を調整して出すことができます。ネイルオイルなど、少量ずつコントロールしながら使いたいオイルに最適です。

さらに、逆さにするだけでは漏れないため、ドバっと出すぎる心配がないのもGOOD。

液漏れしにくい設計で安心な『パッキン付きクリームケース』

『パッキン付きクリームケース 15g 1P』もおすすめです。

容量約15gの丸型のケースで、クリームタイプのコスメの持ち運びに便利ですよ。

蓋の裏側にパッキンが付いているのがミソ。

100均によくある従来のケースに比べて密閉性が高く、安心して持ち運べます。

旅行やジムへの持ち出し用として、最も懸念されるポーチ内での漏れを物理的に防ぐ設計になっています。

そのため、柔らかいクリームやジェルなど緩めのテクスチャーのアイテムでも、移動中の液漏れ不安が少なく安心感があります。

念のため、どちらの商品も持ち運びの際はビニール袋などに入れることが推奨されています。

コンパクトサイズで小さなポーチにもすっぽり収まるので、日常使いはもちろん、スパや旅行などあらゆるシーンにピッタリ！使うたびに見た目の可愛さにも癒されますよ♡

今回は、セリアで見つけた『スクエアオイルボトル』と『パッキン付きクリームケース 15g 1P』をご紹介しました。

デザイン性の高さと使いやすさを両立した、コスメの持ち運びに便利なアイテム♡気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。