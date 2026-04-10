X（旧Twitter）で話題になっているのは、おねだりが上手すぎるわんこの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で131万2000回を超えて表示されており、「なんて可愛いんだろう」「ツッコミが追いつかないw」「演技派っぷりマジで天才」などのコメントの他、5万件のいいねが寄せられました。

【動画：LINEで『犬にご飯をあげたか？』を家族に確認した結果→『まさかの表情』】

演技が上手すぎるわんこ！？

Xアカウント「@i7u1v」の投稿者さんは、ゴールデンレトリバー『イブ』ちゃんの日常を紹介しています。この日、イブちゃんにご飯を与えようとした投稿者さん。しかし、もしかすると別の家族があげているかも…。そんな懸念が湧いたため、家族にLINEで確認したそうです。

投稿主さんは、LINEにイブちゃんの写真を添付しました。というのも、イブちゃんがあまりにも「ご飯を食べたそうな顔」をしていたから…！今回、家族からは「まだだよ」と返事が来ましたが、過去にはすでに食べていたときもあったのだといいます。

表情豊かなイブちゃんにメロメロ♡

上目遣いでカメラを見つめるイブちゃんは、思わずご飯をあげたくなるほどの可愛さ。とっても表情豊かで演技力が高いイブちゃんに騙されることも多いのだそうです。

なお、イブちゃんは何かを食べたいときにこの表情をするのだとか。ご飯の時間ではなくても、襖の隙間から切なげに見つめてくることもあるといいます。

人間のような「あざとさ」を持つイブちゃんに、思わずメロメロになってしまいそうですね♡

この投稿には、「すでに口に入って隠してそうw」「完全にバレてるの草」など、多くのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@i7u1v」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。