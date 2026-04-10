自販連ランキング2025年度版がでる

日本自動車販売協会連合会は2026年4月6日、2025年度（2025年4月〜2026年3月）における登録車の販売台数ランキングを発表しました。

【な、なんだこの前年対比…！】販売台数TOP50を画像で見る

乗用車のブランド通称名別TOP50では、1位から10位までのうち8車種がトヨタでした。トヨタは50車種中、約3分の1にあたる17車種がランクインしています。

1位は「ヤリス」で15万4627台、2位は「カローラ」12万5932台、そして3位は「ライズ」10万7275台です。高価格帯のクルマでは「アルファード」も8位（8万1357台）に入っています。

とりわけ躍進したのが「ライズ」です。2019年に発売されたダイハツ「ロッキー」のOEM車ですが、前年対比で157.4％という伸びです。ダイハツの認証不正による出荷停止からの生産再開、さらに一時受注停止となった「ヤリスクロス」など他車種の代替需要によるものと言われています。なお、2025年度ランキングのダイハツ「ロッキー」は38位、1万7393台という成績ですが、前年対比は129％となっています。

ちなみに、50車種のなかで前年対比が「1453.2％」と最も高かったのが、42位に入ったトヨタのBEV（電気自動車）「bZ4X」1万710台でした。2025年10月のマイナーチェンジ後の好調が伝えられています。