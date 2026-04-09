4月4日、木村拓哉がYouTubeチャンネルを更新し、東京・吉祥寺にあるそば店を訪れる動画を投稿した。しかし、動画内での“食事マナー”が波紋を呼んでいる。

木村は、お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光とともに、おしゃれな雰囲気のそば店を訪れ、料理に舌鼓を打ったが、食事中、気になる行動が……。

「木村さんは、そばをすする際やそば湯を注ぐ際、テーブルに肘をついていました。一般的に食事中に肘をつくという行為は、姿勢が崩れ、相手に不快な印象を与える印象を与える恐れがあるため、マナー違反とされています。木村さんは最近、出演している吉野家のCMで、牛丼を食べる際に舌を出して食べ物を受ける“迎え舌”になっていることが指摘されていました。相次いで食事マナーが取りざたされ、動画のコメント欄でも《肘付けて食べるの良くないな!》と厳しい声があがってしまったのです」（スポーツ紙記者）

迎え舌に肘つきと“食事マナー”が波紋を呼んだが、Xでも

《こんな食べ方を目の前でされてら幻滅だわ》

《50を過ぎた大人ができないってことは直せなかったか直さなかったでしょ?》

など、厳しい声があがっている。現在の木村の、タレントとしての立場も注目されたようだ。

「SMAP時代から、木村さんはバラエティ番組『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）で料理を食べる際、迎え舌や肘をつくなどの行為がファンから指摘されていました。しかし、アイドルとして全盛を誇っていたこともあり、そこまで彼のマナーをとがめる向きはなかった印象です。

53歳になった現在、木村さんは所属するSTARTO ENTERTAINMENTでも、芸能界でも“大御所”という立場になりつつあります。また、近年は長女でフルート奏者のCocomiさん、次女でモデルのKoki,さんがInstagramで木村さんとの写真を投稿し、父親としての印象も強くなりました。50代の父として、食事マナーに対して厳しい見方をする人が増えたということかもしれません」（芸能担当記者）

Koki,は2025年3月、バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「グルメチキンレース・ゴチになります!」に出演した際、調理中のマナーが疑問視された。

「番組内で、日ごろKoki,さんが自宅で食べているというフルーツヨーグルトを作る場面がありました。腰近くに達するほどのロングヘアが特徴的なKoki,さんですが、髪を束ねることなく、調理中、肩にかかった髪を手で払ったり、耳をかきあげたりしていました。

しかし、料理に髪の毛が入る可能性があり、髪を触った手で料理をすること自体に違和感を抱く視聴者もおり、SNSで物議を醸しました。木村さん一家は家族全員が芸能活動をしていますが、親子でマナーを疑問視されると、“ファミリー”イメージに陰りが生じかねません」（同前）

近年は『グランメゾン東京』（TBS系）シリーズで演じた三ツ星レストランシェフの役が好評な木村。“木村家の食卓”でも、家族で“三ツ星”の振る舞いを期待したいところだ。