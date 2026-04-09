日本相撲協会は９日、東京都内で臨時理事会を開き、元横綱照ノ富士の伊勢ヶ浜親方（３４）が弟子の幕内伯乃富士関（２２）に暴力を振るったとして委員待遇年寄から平年寄への降格と３か月の報酬減額１０％とする懲戒処分を決めた。

親方は伊勢ヶ浜部屋の師匠にはとどまり、当面の間は協会と所属一門の指導、監督下に置かれる。

発表によると、今年２月２１日未明に都内での酒席の際、泥酔状態だった伯乃富士関が後援者の知人女性の太ももを触るなどの不適切行為を働いたことに対して、伊勢ヶ浜親方が「酒を飲み過ぎて覚えていないじゃすまないんだぞ」などと注意した際、伯乃富士関の顔面を２度殴打した。

調査にあたった協会のコンプライアンス委員会は「親方としての自覚に欠け、到底許されるものではない」と指弾。一方で暴力に常習性がなく、親方が協会に行為を自主的に申告したことなども処分決定にあたり、考慮された。伯乃富士関については「女性の尊厳を軽視した行為」と指摘し、八角理事長（元横綱北勝海）が厳重注意した。

伊勢ヶ浜親方は理事会後「処分を真摯（しんし）に受け止め、今後、皆さんの信頼を取り戻せるように一生懸命頑張っていきます」などと謝罪した。