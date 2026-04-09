ディズニーリゾートライン、磁気乗車券取り扱い終了へ 5月21日をもって 全乗車券が二次元コード化
【モデルプレス＝2026/04/09】東京ディズニーリゾート（R）の各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインは、5月21日をもって、磁気乗車券の発売を終了すると発表した。
【写真】ディズニーリゾートライン、導入される二次元コードフリーきっぷ
2025年7月より二次元コードを使用した乗車券を導入していたが、2026年5月にすべての乗車券が二次元コードを使用した乗車券に置き換わる。二次元コードを使用した乗車券の導入により、自動改札機に乗車券を投入することなく、よりスムーズにモノレールを利用でき、磁気層を分離しての廃棄が必要であった磁気乗車券取り扱いを終了することで環境負荷が低減され、持続可能な社会の実現へ貢献する。
なお、全国相互利用が可能な交通系ICカードは引き続き利用することができる。（modelpress編集部）
（1）対象券種
普通乗車券、定期乗車券、団体乗車券、フリーきっぷ
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【写真】ディズニーリゾートライン、導入される二次元コードフリーきっぷ
◆ディズニーリゾートライン、磁気乗車券の取り扱い終了
2025年7月より二次元コードを使用した乗車券を導入していたが、2026年5月にすべての乗車券が二次元コードを使用した乗車券に置き換わる。二次元コードを使用した乗車券の導入により、自動改札機に乗車券を投入することなく、よりスムーズにモノレールを利用でき、磁気層を分離しての廃棄が必要であった磁気乗車券取り扱いを終了することで環境負荷が低減され、持続可能な社会の実現へ貢献する。
なお、全国相互利用が可能な交通系ICカードは引き続き利用することができる。（modelpress編集部）
◆取り扱いを終了する磁気乗車券
◆二次元コードを使用した乗車券の概要
（1）対象券種
普通乗車券、定期乗車券、団体乗車券、フリーきっぷ
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