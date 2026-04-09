私たちの周りにいる「カラス」。春になると、その行動が実は「停電」を引き起こすんです。きのうは新幹線もストップ。ディズニーの人気アトラクションは意外な被害に見舞われました。

千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾート。大人も子どもも楽しめる「夢の国」ですが。

来園客

「かわいそうじゃない。カラスに…」

ディズニーのキャラクター、「ラプンツェル」の“長い長い金髪”がカラスに引きちぎられています。同様の被害は「ラプンツェル」の仲間、白馬の「マキシマス」にも。専門家は…

東京大学 総合研究博物館 松原始 特任准教授

「全部、巣の材料です。動物園とかでもやっていますし、奈良公園だと鹿の背中にとまって鹿の毛をぶちぶち抜いていたりします」

カラスは3月から4月ごろにかけて巣づくりをします。

記者

「カラスの巣が...あ、（カラスが）来ました」

たまごが冷えないよう、動物の毛は巣の中心部に。カラスがやってきて、うずくまります。たまごを温めているとみられます。

下から見てみると、巣の中心部以外は大量のハンガーでできています。

近くに住む人

「カラスの巣？ごめんなさい、知らない。（Q.上を見てもらってもいいですか）ああ、ある。あー、あった！」

それにしても、なぜ、電柱に巣をつくるのでしょうか。

東京大学 総合研究博物館 松原始 特任准教授

「（電柱の上は）安定している。揺れない。高さが十分ある。あんなところにのぼってくる動物はほぼいない」

この電柱の上の巣が、ある“深刻な問題”を引き起こしています。

「バリバリバリ！」

突然、電柱から激しく散る火花。これは去年、山口県内で撮影された映像です。信号機の明かりが消えているのが分かります。「停電」です。

周辺は一時騒然としましたが、停電はおよそ2時間で復旧。原因は、カラスの巣が設備に接触したことでした。

きのう午後には、東北新幹線がストップ。大宮駅近くの電柱にあったカラスの巣のせいで停電のおそれがあったため、撤去したのです。

こちらは電力会社がつくった実験動画。電線は通常、「電線カバー」などによって漏電しないようになっていますが、カラスの巣に使われる木の枝やハンガーが電線カバーの隙間に差し込まれてしまうと漏電が発生。それを感知すると、安全のために送電を止める仕組みだということです。

そこで、電力会社は…

記者

「今まさにこれからカラスの巣の撤去が始まります」

作業員

「カラス（の巣）とります」

カラスの巣の撤去は東京電力の管内で毎年3000件ほど。中部電力や東北電力の管内では2万件以上もあるといいます。カラスを含む動物が原因の停電は、全国で年に854件もあるということです。

東京電力パワーグリッドの担当者

「1回（巣を）外しちゃえば諦めるのかなと思うが、撤去しても産卵期にはまた一生懸命つくって、1か所で3回くらい対応したこともあります」

電力各社は巣の写真を送ってくれた人にデジタルギフトを贈るなど情報集めに躍起です。

さらに、子育てが本格化していくと「停電」以外にも注意が必要です。

東京大学 総合研究博物館 松原始 特任准教授

「人が寄ってくると威嚇しますし、（威嚇に）気付いてくれないと、気の強いカラスだったら頭を蹴ってきます」

ヒナを必死に守ろうとする親ガラスの行動。実際に去年も…

襲われる男性たち

「痛ぁぁぁ！！」

「うわ！！」

襲われる記者

「うわー、痛った！！」

東京大学 総合研究博物館 松原始 特任准教授

「（カラスの）声がだんだんかすれて『カー』って言い出して、それをやり出したら『ヒナが近くにいるな』と思って、なるべく早く離れたほうが安全です」

春はカラスの行動に、さらに注意を払う必要がありそうです。