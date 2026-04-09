「体に気をつけて」第2子を妊娠中の倖田來未、タイトな黒ワンピース姿を公開「綺麗」「可愛すぎるぅ」
3月30日に第2子の妊娠を発表した、歌手の倖田來未（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。黒のロングワンピース姿で、クールで艶やかな表情をしたショットを多数公開した。
【写真】「体に気をつけて」タイトな黒ワンピース姿を披露した、第2子を妊娠中の倖田來未
倖田は「billboard Japan (@billboard_japan )さま!! 1時間以上のインタビュー 愛情たっぷりの記事を書いてくれました!!ぜひみなさん、『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』こだわりのところ！読んでください！」とつづり、大人の色気を漂わせた妖艶なカットを披露している。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「体に気をつけて」「写真キレイ」「可愛すぎるぅ」などと、妊娠中も変わらぬ美貌に称賛の声が集まっていた。
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