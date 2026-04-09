渋谷で人気映画29作品を“無料”屋外上映 GW4・28から13日連続…『SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2026』ラインナップ発表
東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場・大階段で、ゴールデンウィークの4月28日〜5月10日までの13日間、人気映画全29作品を無料で鑑賞できる『SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2026』が開催される。東急レクリエーションが運営する。
【画像】『SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2026』充実の上映ラインナップ
今年は、近年の話題作・ヒット作から、懐かしの名作、隠れた傑作まで、バラエティに富んだラインナップ。大ヒットミュージカル『ウィキッド ふたりの魔女』や、第98回アカデミー賞で主演男優賞、脚本賞、撮影賞、作曲賞の4部門を受賞した『罪人たち』など、見逃せない作品がそろう。
また、初の取り組みとして渋谷区立猿楽小学校の授業と連携した『この世界の片隅に』の上映会も行う。
このほか、本格米焼酎『白岳KAORU』のブースが登場し、ハイボール缶でほろ酔いながら映画を楽しめる。
■『SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2026』開催概要
開催日程：4月28日（火）〜5月10日（日）
上映時間
4月28日（火）／19：00上映開始（1日1回上映）
4月29日（水・祝）／13：00、16：00、19：00上映開始（1日3回上映）
4月30日（木）〜5月1日（金）／19：00上映開始（1日1回上映）
5月2日（土）〜5月6日（水・祝）／13：00、16：00、19：00上映開始（1日3回上映）
5月7日（木）／13：15、19：00上映開始（1日2回上映）
5月8日（金）／19：00上映開始（1日1回上映）
5月9日（土）／13：00、16：00、19：00上映開始（1日3回上映）
5月10日（日）／13：00、16：00上映開始（1日2回上映）
開催場所：渋谷ストリーム前 稲荷橋広場・大階段
東横線・田園都市線、半蔵門線・副都心線「渋谷駅C2出口」直結
山手線、埼京線・湘南新宿ライン「渋谷駅 新南口」直結
入場料：自由に鑑賞できる
【上映作品】※★…日本語吹替版上映、その他…日本語字幕版上映 ※上映順に記載
『ウィキッド ふたりの魔女』
『はたらく細胞』
『カメラを止めるな！』
『サマーウォーズ』
『オーシャンズ11』
『オーシャンズ8』
『スーパーマン』
『アイネクライネナハトムジーク』
『ブレット・トレイン』
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』
『ツーリスト』
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
『モンスター・ホテル』★
『アダムス・ファミリー２』★
『ビートルジュース ビートルジュース』
『劇場版スマーフ おどるキノコ村の時空大冒険』★
『野生の島のロズ』★
『ジュラシックワールド 復活の大地』
『ヒックとドラゴン（実写版）』★
『最強のふたり』
『ガタカ』
『この世界の片隅に』
『366日』
『片思い世界』
『グーニーズ』
『ノッティングヒルの恋人』
『罪人たち』
『バーレスク』
『グリーンブック』
※観覧スペースには限りがあるため、入場制限を行う場合あり
※雨天荒天の場合は中止
※今後の状況により、中止または上映時間や内容が変更となる場合あり
（C）清水茜／講談社 （C）原田重光・初嘉屋一生・清水茜／講談社 （C）2024映画「はたらく細胞」製作委員会 （C）2025 Universal Studios. All Rights Reserved. Film （C）1999 Universal Studios. All Rights Reserved.（C）2025 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.（C）1985 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
【画像】『SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2026』充実の上映ラインナップ
今年は、近年の話題作・ヒット作から、懐かしの名作、隠れた傑作まで、バラエティに富んだラインナップ。大ヒットミュージカル『ウィキッド ふたりの魔女』や、第98回アカデミー賞で主演男優賞、脚本賞、撮影賞、作曲賞の4部門を受賞した『罪人たち』など、見逃せない作品がそろう。
このほか、本格米焼酎『白岳KAORU』のブースが登場し、ハイボール缶でほろ酔いながら映画を楽しめる。
■『SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2026』開催概要
開催日程：4月28日（火）〜5月10日（日）
上映時間
4月28日（火）／19：00上映開始（1日1回上映）
4月29日（水・祝）／13：00、16：00、19：00上映開始（1日3回上映）
4月30日（木）〜5月1日（金）／19：00上映開始（1日1回上映）
5月2日（土）〜5月6日（水・祝）／13：00、16：00、19：00上映開始（1日3回上映）
5月7日（木）／13：15、19：00上映開始（1日2回上映）
5月8日（金）／19：00上映開始（1日1回上映）
5月9日（土）／13：00、16：00、19：00上映開始（1日3回上映）
5月10日（日）／13：00、16：00上映開始（1日2回上映）
開催場所：渋谷ストリーム前 稲荷橋広場・大階段
東横線・田園都市線、半蔵門線・副都心線「渋谷駅C2出口」直結
山手線、埼京線・湘南新宿ライン「渋谷駅 新南口」直結
入場料：自由に鑑賞できる
【上映作品】※★…日本語吹替版上映、その他…日本語字幕版上映 ※上映順に記載
『ウィキッド ふたりの魔女』
『はたらく細胞』
『カメラを止めるな！』
『サマーウォーズ』
『オーシャンズ11』
『オーシャンズ8』
『スーパーマン』
『アイネクライネナハトムジーク』
『ブレット・トレイン』
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』
『ツーリスト』
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
『モンスター・ホテル』★
『アダムス・ファミリー２』★
『ビートルジュース ビートルジュース』
『劇場版スマーフ おどるキノコ村の時空大冒険』★
『野生の島のロズ』★
『ジュラシックワールド 復活の大地』
『ヒックとドラゴン（実写版）』★
『最強のふたり』
『ガタカ』
『この世界の片隅に』
『366日』
『片思い世界』
『グーニーズ』
『ノッティングヒルの恋人』
『罪人たち』
『バーレスク』
『グリーンブック』
※観覧スペースには限りがあるため、入場制限を行う場合あり
※雨天荒天の場合は中止
※今後の状況により、中止または上映時間や内容が変更となる場合あり
（C）清水茜／講談社 （C）原田重光・初嘉屋一生・清水茜／講談社 （C）2024映画「はたらく細胞」製作委員会 （C）2025 Universal Studios. All Rights Reserved. Film （C）1999 Universal Studios. All Rights Reserved.（C）2025 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.（C）1985 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.