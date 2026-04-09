あみあみ、「2026年3月あみあみフィギュアランキング」を公開「エルフ村」、「ホロライブ」などがランクイン
大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の2026年3月フィギュア予約ランキングを発表した。
本ランキングは2026年3月1日から3月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ（予約数・金額など）を元にランキングを構成している。
第1位にヴェルテクスの「エルフ村 第18村人 ヘイゼル」、第2位に「ホロライブプロダクション 雪花ラミィ」、第3位に「RPGEX-08 鬼巫女 次女・紅葉」がラインクイン。
その他、マックスファクトリーの「『ストリートファイター』シリーズ 春麗」や「天色*アイルノーツ『真咲・ガイヤール』」などが入っている。
なお、ランキングの製品はすでに予約終了のものが含まれる場合がある。
第1位：ヴェルテクス・オリジナルズ エルフ村 第18村人 ヘイゼル 1/6スケール
メーカー：ヴェルテクス
発売月：2026年6月予定
価格：39,800円
※画像は「アンテナショップ限定版」のものになります。
第2位：ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 1/6スケール 完成品フィギュア
メーカー：マックスファクトリー
原作名：ホロライブ
発売月：2027年1月予定
価格：35,000円
第3位：RPGEX-08 鬼巫女 次女・紅葉 1/12スケール 完成品アクションフィギュア
メーカー：蝸之殼Snail Shell
発売月：2026年12月予定
価格：11,000円
第4位：「ストリートファイター」シリーズ 春麗 1/6スケール 完成品フィギュア
メーカー：マックスファクトリー
原作名：『ストリートファイター』シリーズ
発売月：2026年8月予定
価格：33,000円
第5位：天色*アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア
メーカー：アリスグリント
原作名：天色＊アイルノーツ
発売月：2026年12月予定
価格： あみあみ限定版 30,250円
通常版 29,700円
6位：KDcolle『魔法少女にあこがれて』 マジアアズール 1/7スケール 完成品フィギュア
メーカー：KADOKAWA
原作名：魔法少女にあこがれて
発売月：2026年10月予定
価格： 特装版 26,400円
通常版 22,000円
7位：S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ 『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』
メーカー：BANDAI SPIRITS
原作名：超宇宙刑事ギャバン インフィニティ
発売月：2026年8月予定
価格： 8,250円
8位：figma 強殖装甲ガイバー ギガンティックダーク
メーカー：マックスファクトリー
原作名：強殖装甲ガイバー
発売月：2026年12月予定
価格： 21,800円
9位：POP UP PARADE SP 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ チハル＆マキナ 完成品フィギュア
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原作名：銀河特急 ミルキー☆サブウェイ
発売月：2026年9月予定
価格： 10,800円
10位：figma Fate/Grand Order バーサーカー/モルガン
メーカー：マックスファクトリー
原作名：Fate/Grand Order
発売月：2027年1月予定
価格： 13,800円
11位：B-style 機動武闘伝 Gガンダム レイン・ミカムラ バニーVer. 完成品フィギュア
メーカー：メガハウス
原作名：機動武闘伝 Gガンダム
発売月：2026年9月予定
価格： 39,600円
12位：リコリス・リコイル 錦木千束 キービジュアルVer. 1/6 完成品フィギュア
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原作名：リコリス・リコイル
発売月：2027年3月予定
価格： 18,500円
13位：Gift+ 崩壊：スターレイル ヒアンシー 1/8 完成品フィギュア
メーカー：Myethos
原作名：崩壊：スターレイル
発売月：2026年10月予定
価格： 7,480円
14位：ボカロ小学生「歌愛ユキ」強風オールバックVer. 完成品フィギュア
メーカー：アリスグリント
原作名：『VOCALOID』シリーズ
発売月：2027年2月予定
価格： あみあみ限定版 8,690円
通常版 8,140円
15位：illustration by rurudo ハツネ バニーガールVer. 1/6スケール 完成品フィギュア
メーカー：回天堂
発売月：2026年12月予定
価格： 限定版 29,700円
通常版 24,750円
16位：ストームアリーナ ストリートファイターZERO3 豪鬼
メーカー：ストームコレクティブルズ
原作名：ストリートファイターZERO3
発売月：2026年12月予定
価格： 5,610円
17位：S.H.MonsterArts ゴジラ(1975) 『メカゴジラの逆襲』
メーカー：BANDAI SPIRITS
原作名：メカゴジラの逆襲
発売月：2026年8月予定
価格： 13,200円
18位：リコリス・リコイル 井ノ上たきな キービジュアルVer. 1/6 完成品フィギュア
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原作名：リコリス・リコイル
発売月：2027年3月予定
価格： 18,500円
19位：TENITOL BIGぬーどるストッパーフィギュア 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん アーリャ ニットver.
メーカー：フリュー
原作名：時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん
発売月：2026年12月予定
価格： 19,800円
20位：ドールズフロントライン2：エクシリウム スオミ 雪兎の贈り物ver. 1/6 完成品フィギュア
メーカー：KAWA DESIGN
原作名：ドールズフロントライン2：エクシリウム
発売月：2027年1月予定
価格： 11,880円
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