【2026年3月あみあみフィギュアランキング】 4月9日 公開

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の2026年3月フィギュア予約ランキングを発表した。

本ランキングは2026年3月1日から3月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ（予約数・金額など）を元にランキングを構成している。

第1位にヴェルテクスの「エルフ村 第18村人 ヘイゼル」、第2位に「ホロライブプロダクション 雪花ラミィ」、第3位に「RPGEX-08 鬼巫女 次女・紅葉」がラインクイン。

その他、マックスファクトリーの「『ストリートファイター』シリーズ 春麗」や「天色*アイルノーツ『真咲・ガイヤール』」などが入っている。

なお、ランキングの製品はすでに予約終了のものが含まれる場合がある。

第1位：ヴェルテクス・オリジナルズ エルフ村 第18村人 ヘイゼル 1/6スケール

メーカー：ヴェルテクス

発売月：2026年6月予定

価格：39,800円

※画像は「アンテナショップ限定版」のものになります。

第2位：ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー：マックスファクトリー

原作名：ホロライブ

発売月：2027年1月予定

価格：35,000円

第3位：RPGEX-08 鬼巫女 次女・紅葉 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

メーカー：蝸之殼Snail Shell

発売月：2026年12月予定

価格：11,000円

第4位：「ストリートファイター」シリーズ 春麗 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー：マックスファクトリー

原作名：『ストリートファイター』シリーズ

発売月：2026年8月予定

価格：33,000円

第5位：天色*アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー：アリスグリント

原作名：天色＊アイルノーツ

発売月：2026年12月予定

価格： あみあみ限定版 30,250円

通常版 29,700円

6位：KDcolle『魔法少女にあこがれて』 マジアアズール 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー：KADOKAWA

原作名：魔法少女にあこがれて

発売月：2026年10月予定

価格： 特装版 26,400円

通常版 22,000円

7位：S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ 『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』

メーカー：BANDAI SPIRITS

原作名：超宇宙刑事ギャバン インフィニティ

発売月：2026年8月予定

価格： 8,250円

8位：figma 強殖装甲ガイバー ギガンティックダーク

メーカー：マックスファクトリー

原作名：強殖装甲ガイバー

発売月：2026年12月予定

価格： 21,800円

9位：POP UP PARADE SP 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ チハル＆マキナ 完成品フィギュア

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原作名：銀河特急 ミルキー☆サブウェイ

発売月：2026年9月予定

価格： 10,800円

10位：figma Fate/Grand Order バーサーカー/モルガン

メーカー：マックスファクトリー

原作名：Fate/Grand Order

発売月：2027年1月予定

価格： 13,800円

11位：B-style 機動武闘伝 Gガンダム レイン・ミカムラ バニーVer. 完成品フィギュア

メーカー：メガハウス

原作名：機動武闘伝 Gガンダム

発売月：2026年9月予定

価格： 39,600円

12位：リコリス・リコイル 錦木千束 キービジュアルVer. 1/6 完成品フィギュア

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原作名：リコリス・リコイル

発売月：2027年3月予定

価格： 18,500円

13位：Gift+ 崩壊：スターレイル ヒアンシー 1/8 完成品フィギュア

メーカー：Myethos

原作名：崩壊：スターレイル

発売月：2026年10月予定

価格： 7,480円

14位：ボカロ小学生「歌愛ユキ」強風オールバックVer. 完成品フィギュア

メーカー：アリスグリント

原作名：『VOCALOID』シリーズ

発売月：2027年2月予定

価格： あみあみ限定版 8,690円

通常版 8,140円

15位：illustration by rurudo ハツネ バニーガールVer. 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー：回天堂

発売月：2026年12月予定

価格： 限定版 29,700円

通常版 24,750円

16位：ストームアリーナ ストリートファイターZERO3 豪鬼

メーカー：ストームコレクティブルズ

原作名：ストリートファイターZERO3

発売月：2026年12月予定

価格： 5,610円

17位：S.H.MonsterArts ゴジラ(1975) 『メカゴジラの逆襲』

メーカー：BANDAI SPIRITS

原作名：メカゴジラの逆襲

発売月：2026年8月予定

価格： 13,200円

18位：リコリス・リコイル 井ノ上たきな キービジュアルVer. 1/6 完成品フィギュア

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原作名：リコリス・リコイル

発売月：2027年3月予定

価格： 18,500円

19位：TENITOL BIGぬーどるストッパーフィギュア 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん アーリャ ニットver.

メーカー：フリュー

原作名：時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん

発売月：2026年12月予定

価格： 19,800円

20位：ドールズフロントライン2：エクシリウム スオミ 雪兎の贈り物ver. 1/6 完成品フィギュア

メーカー：KAWA DESIGN

原作名：ドールズフロントライン2：エクシリウム

発売月：2027年1月予定

価格： 11,880円

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