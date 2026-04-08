「クルミッ子 切り落とし」2個買いOK！ 鎌倉紅谷のスイーツファン必携、新エコバッグが優秀すぎる
鎌倉銘菓・クルミッ子でおなじみの鎌倉紅谷が、2026年4月15日から「チャーム付きエコバッグ」を店頭で販売します。公式オンラインショップでの抽選販売は4月13日から。同商品の特徴や入手方法を紹介します（画像は全て提供）。
【画像】フワフワとした手触りの“リスくんポーチ”の質感を写真でチェック！
ご自宅用として購入する人が多いことから、鎌倉紅谷ではたっぷり入るエコバッグの持参を推奨してきました。
レジ袋有料化から約1年後となる2021年7月、初めてオリジナルデザインの「エコバッグ（茶／カーキ）」を発売。現在は、改良を重ねながら、「エコバッグ（茶／ネイビー）」（税込1090円）が継続して販売されています（ネイビーは現在入荷待ち）。
普段はバッグチャームとして持ち歩き、買い物の際にポーチのファスナーを開けて、エコバッグを取り出して使えるようになっています。
エコバッグ本体の素材は、従来同様にポリエステル。カラーはクリームがベースで、「クルミッ子」をはじめ鎌倉紅谷のお菓子のイラストが描かれた遊び心あふれるデザインとなっています。
バッグ：縦 約365×横 約270×マチ 約110mm
持ち手の長さ：幅 約40×長さ 約340mm
ポーチ：縦 約100×横 約140mm
マチがしっかりと広がるため、2Lのペットボトルが2本余裕で入るサイズ感。「クルミッ子 切り落とし」を2個買ってもすっぽり入るのはもちろん、写真の「あじさい 3枚入」や「ポケットブラウニー 4個入」などのギフト用ボックスを寝かせて入れても傾きにくいのが、スイーツファンにとってうれしいポイントです。
2026年4月15日から、鎌倉紅谷の八幡宮前本店、小町横路店、Kurumicco Factory The Shop、幸浦店、横浜郄島屋店、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店、日本橋三越本店、ラゾーナ川崎店で店頭販売されます。1人2点まで。
4月13〜15日には、鎌倉紅谷 公式オンラインショップにて抽選販売会が開催されますので、遠方の方もご安心を。抽選販売会の詳細については「チャーム付きエコバッグ」応募ページをご確認ください。当選の場合の購入上限は1人1点まで。
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
【画像】フワフワとした手触りの“リスくんポーチ”の質感を写真でチェック！
「クルミッ子」ファン必携!? 鎌倉紅谷がエコバッグを推奨する理由鎌倉紅谷の看板商品といえば、自家製キャラメルにクルミをぎっしり詰め込み、バター生地で挟んで焼き上げた「クルミッ子」。その製造過程で出る「クルミッ子 切り落とし」は、生地部分が多くておいしいとファンから絶大な人気を集めています。
レジ袋有料化から約1年後となる2021年7月、初めてオリジナルデザインの「エコバッグ（茶／カーキ）」を発売。現在は、改良を重ねながら、「エコバッグ（茶／ネイビー）」（税込1090円）が継続して販売されています（ネイビーは現在入荷待ち）。
新発売「チャーム付きエコバッグ」の特徴は？新発売の「チャーム付きエコバッグ」と従来のエコバッグとの大きな違いは、“リスくんポーチ”が付いていること。フワフワとした手触りの“リスくんポーチ”は、エコバッグを収納できる便利なアイテムです。
普段はバッグチャームとして持ち歩き、買い物の際にポーチのファスナーを開けて、エコバッグを取り出して使えるようになっています。
エコバッグ本体の素材は、従来同様にポリエステル。カラーはクリームがベースで、「クルミッ子」をはじめ鎌倉紅谷のお菓子のイラストが描かれた遊び心あふれるデザインとなっています。
マチが広がり、ギフト用ボックスを入れても傾かないもう1つの違いは、形状がレジ袋タイプであること。サイズは以下の通りです。
バッグ：縦 約365×横 約270×マチ 約110mm
持ち手の長さ：幅 約40×長さ 約340mm
ポーチ：縦 約100×横 約140mm
マチがしっかりと広がるため、2Lのペットボトルが2本余裕で入るサイズ感。「クルミッ子 切り落とし」を2個買ってもすっぽり入るのはもちろん、写真の「あじさい 3枚入」や「ポケットブラウニー 4個入」などのギフト用ボックスを寝かせて入れても傾きにくいのが、スイーツファンにとってうれしいポイントです。
価格は？ どこで買える？この「チャーム付きエコバッグ」の価格は税込1760円です。
2026年4月15日から、鎌倉紅谷の八幡宮前本店、小町横路店、Kurumicco Factory The Shop、幸浦店、横浜郄島屋店、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店、日本橋三越本店、ラゾーナ川崎店で店頭販売されます。1人2点まで。
4月13〜15日には、鎌倉紅谷 公式オンラインショップにて抽選販売会が開催されますので、遠方の方もご安心を。抽選販売会の詳細については「チャーム付きエコバッグ」応募ページをご確認ください。当選の場合の購入上限は1人1点まで。
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)