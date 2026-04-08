【ブラデントン（米フロリダ州）＝帯津智昭】男子テニスの錦織圭（ユニクロ）が７日、米フロリダ州ブラデントンで行われたツアー下部大会のサラソタ・チャレンジャーに出場し、ニコラス・キッカー（アルゼンチン）との１回戦を６―３、６―２で快勝した。

会場は錦織が拠点とするＩＭＧアカデミー。自宅から行ける慣れ親しんだ場所での試合で、「ここで２０年以上、練習している。家から試合に行くことも、なかなかない。少しでもいい結果が出れば、恩返しにはなるとは思うので、頑張りたい」と力を込めた。

今季はここまでツアー下部の３大会に出場。３６歳のベテランはコンディションについて、「悪くはない。めちゃめちゃいいわけでもないけど、試合は何とかできるぐらいではある。ギリギリはギリギリだけど、耐えてはいる」と明かす。

大会直前、錦織が今大会を最後に現役を引退すると仏紙レキップ（電子版）などが伝えた。錦織はＸ（旧ツイッター）で「誤った情報がある。私は今週引退することはない」と英語でつづり、否定していた。報道について、錦織は「人から（自分が）引退すると聞くのは不思議な感じ。それだけ注目されているというのはありがたい」と語った。