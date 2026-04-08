’07年から’17年まで宮内庁の御理髪掛として、上皇さまや天皇陛下のご調髪を担当した大場隆吉さんが2月26日に急逝した、享年74。

大場さんが経営していた「頭皮ケアサロンOHBA」のスタッフによれば、

「大場は昨年から体調を崩していましたが、2月下旬に倒れて26日に、敗血性ショックのため亡くなりました」

皇室担当記者はこう語る。

「隆吉さんの祖父・秀吉さんと父・栄一さんは昭和天皇の御理髪掛で、3代にわたって“天皇の理髪師”を務めました。隆吉さんは御理髪掛を退いた’17年以降も、’23年まで常陸宮さまのご調髪を続けていました」

御理髪掛は天皇のお体に刃物をあてる。大場さんは御代替わり前の’17年、その覚悟や使命について本誌にこのように語っていた。

「御用を拝命したときから、真冬であっても、洗面器で30杯ほどの清めの冷水を浴びてから参内しています。

天皇陛下や皇太子さまは、つねに人目があるなかで、私たちの想像以上に気を遣った日常を過ごされています。ですから私はただ髪を切り整えるだけではなく、この時間だけでもリラックスしていただき、全身のお疲れがとれるようにと、極上のおくつろぎの時間にすることが、私の真の使命だと思っていました」

ご調髪中に陛下が明かしたお好きな映画

天皇陛下が皇太子時代にお住まいだった東宮御所にはご調髪用の専用室があったが、老朽化のために、冷房を入れても蒸し暑かったという。

「大場さんが陛下に“暑くはございませんか”とお尋ねすると、逆に陛下は『大場さん、大丈夫ですか？』と、大場さんを気遣われたそうです」（前出・皇室担当記者）

東宮御所で’08年に1年にわたる改修工事が行われた際、陛下は赤坂にある大場さんのサロンに通われた。

陛下と大場さんの間では、愛子さまのご近況から懐かしい歌謡曲まで、さまざまな話題が上った。あるときは好きな映画についてお話しされたという。

「’13年に渡米した際、陛下は飛行機のなかで、『007』の映画を鑑賞されたそうです。そして大場さんに、『（007シリーズを）見たことありますか？ いいですよね、私は、あの映画が大好きです』と、おっしゃられたそうです」（前出・皇室担当記者）

天皇陛下から「頭皮ケアサロンOHBA」にご弔意が伝えられたのは3月のこと。その内容は次のようなものだったという。

《大場さんには理髪で大変お世話になりました。その際にお話ししたことなど懐かしく思い出します。

心から哀悼の意を表します。皆様にはお悲しみもいかばかりかと思いますが、どうぞお疲れがお出になりませぬよう、お身体を大切にお過ごし下さい》

大場さんの訃報に接し、天皇陛下も“ご調髪室での会話”を思い出されていた――。