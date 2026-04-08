基本的に年金をもらえるのは65歳からですが、会社員・公務員などで厚生年金に加入していた一部の人は、通常年金とは別に、65歳より前から特別に支給される厚生年金をもらうことができます。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者や支給の仕組みについて解説します。

1966年4月1日以前生まれの女性が受給できる「特別支給の老齢厚生年金」

年金をもらえるのは、基本的には65歳からですが、会社員・公務員等で厚生年金に加入していた人の一部は、65歳より前から年金をもらうことができます。それが「特別支給の老齢厚生年金」というものです。その名前のとおり、通常の年金とは別に、特別に支給される厚生年金です。

特別支給の老齢厚生年金をもらえるかどうかと、もらえる年齢は、生年月日と性別で決まります。

男性は1961年（昭和36年）4月1日以前生まれの人が対象でしたが、2026年4月以降は、すでに65歳に達しているため、対象になりません。

女性は1966年（昭和41年）4月1日以前生まれ（2026年度時点で60歳以上）の場合が対象です。

年金をもらえる年齢は、［図表1］を参照してください。たとえば1962年3月生まれの女性（2026年度時点で64歳）は、62歳から年金をもらえます。

［図表1］特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は？ 【出典】日本年金機構：特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金には、65歳以降の老齢厚生年金に該当する「報酬比例部分」と、65歳以降の老齢基礎年金に該当する「定額部分」があります。2026年現在、特別支給の老齢厚生年金の対象になる人がもらえるのは「報酬比例部分」だけです。

若い人ほど、もらえる年齢が遅くなり、やがてもらえなくなるのは、不公平に感じるかもしれませんが、これも理由があります。

2000年（平成12年）の法律改正で、老齢厚生年金をもらえる年齢が、60歳から65歳に引き上げられました。ただ、突然、引き上げると影響が大きいため、約25年かけて、徐々に引き上げられています。

女性は、厚生年金をもらい始める年齢がもともと55歳でしたので、男性より5年遅れて引き上げが行なわれています。

特別支給の老齢厚生年金は、通常の年金と違って、もらい始める年齢が生年月日と性別によって異なりますので、もらい忘れが起きやすくなります。

基本的には、もらえる年齢になると、年金事務所から案内が送付されてきますが、引っ越し等で、年金事務所に登録されている住所と実際の住所が異なっていると、案内が届かないこともあります。

後で気づいた場合、年金の時効は5年ですので、5年以内の分はもらうことができます。5年を過ぎてしまった分は残念ながらもらえません。

特別支給の老齢厚生年金の対象となっている生年月日の方は、もらえる年齢が近づいたら、注意するようにしましょう。

服部 貞昭

新宿はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役