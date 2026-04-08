

映画「ミックスモダン」高松上映のPR

少年院を出た少年と、寄り添う人との葛藤を描いた映画「ミックスモダン」が2026年5月8日から高松市のホール・ソレイユで上映されます。5月9日には藤原稔三監督と、映画に出演した高松市出身の能楽師・伶以野陽子さんが舞台挨拶を行います。

映画「ミックスモダン」は、罪を犯すことでしか自分を感じられなかった少年がお好み焼き屋の夫婦と出会い、生きる意味を見つけていくヒューマンドラマです。国内の推薦も支援もない中、一般応募から2025年第75回ベルリン国際映画祭パノラマ部門に選出され、2026年5月にフランスでも公開される予定です。日本では2026年2月、東京のポレポレ東中野から公開され、高松市のホール・ソレイユでは5月8日から上映されます。

伶以野さんは能楽師になる前、演劇界で活動していました。25年ぶりに演劇時代の恩師・藤原監督に声を掛けられ、「ミックスモダン」に出演しました。映画では、主人公の交際相手の母親役を演じました。

「ミックスモダン」には、俳優の井戸大輝さん、サーシャさん、藤田朋子さん、川平慈英さん、藤原監督も自ら店主役で出演しています。