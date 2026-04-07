4月8日 注目決算　注目度A：エービーシー・マート、わらべや日洋HD ほか

【注目度A級】

☆エービーシー・マート（2670） 本決算 小売業

Focus：インバウンド需要と「ハンズフリー靴」の伸び、海外事業の収益回復ペースに注目

☆わらべや日洋HD（2918） 本決算 食品

Focus：セブン向け中食の採算改善と、成長エンジンである米国事業の黒字化進捗をチェック

☆コメダHD（3543） 本決算 サービス

Focus：シンガポール買収による海外事業の急成長と、国内の値上げに伴う客数動向がカギ

☆ミニストップ（9946） 本決算 小売業

Focus：店舗改装と「手づくり弁当」の効果、本業の営業黒字定着に向けた進捗がポイント

☆エヌ・ピー・シー（6255） 2Q 機械

Focus：米国の太陽光関連の受注動向と、次世代電池向け装置の引き合い状況に注目

☆サイゼリヤ（7581） 2Q サービス

Focus：爆速成長のアジア事業の勢いと、国内の低価格維持による利益への影響を見極め

【4月8日発表予定 13社】

2670 エービーシー・マート 本決算 小売業

2918 わらべや日洋HD 本決算 食品

3543 コメダHD 本決算 サービス

4494 バリオセキュア 本決算 サービス

4714 リソー教育グループ 本決算 サービス

6183 ベルシステム２４HD 本決算 サービス

8570 イオンフィナンシャルサービス 本決算 その他金融

9946 ミニストップ 本決算 小売業

2459 アウンコンサルティング 3Q サービス

6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 3Q サービス

6255 エヌ・ピー・シー 2Q 機械

7581 サイゼリヤ 2Q サービス

9720 ホテル、ニューグランド 1Q サービス

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。