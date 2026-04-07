ディスプレイ1台で映画やゲームを楽しめる！リモコンでスムーズ、HDMI切替器
エレコム株式会社は、リモコンで簡単に切り替えながら、1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる、最大4台のHDMI機器を接続可能なHDMI切替器を4月中旬より発売する。本製品は最大4K60Hzに対応し、高精細な映像を楽しめる。映画や音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドで楽しめるだけでなく、ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続にも対応している。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズで、放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用している。
■4台の機器の切り替えが可能
最大4台のHDMI機器を接続し、ボタンを押すだけで接続機器を切り替えながら1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からも操作できる。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)から選択できる。
最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能だ。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できる。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズだ。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用している
※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していない。別途用意する必要がある。
■幅広い機器に対応!ゲームも映画も高画質で楽しめる！
DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドで楽しめる。
ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation 5/4 Pro/4、Nintendo Switch、Fire TV Stick 4K、Chromecast withGoogle TV(4K)の動作対応検証済み。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利だ。
※すべての機器での動作を保証するものではない。
※PlayStation5の接続時は4K60Hzまでの解像度とフレームレートに対応している。8K解像度、および4K120Hz解像度には対応していない。
電源供給はUSB Type-Cポートから行うため、安定した映像出力が可能だ。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
■環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品だ。
THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/
＜製品詳細＞
型番：DH-SW4KB41BK
価格：\5,580（店頭実勢価格）\5,073（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/DH-SW4KB41BK.html
■ディスプレイ1台で映画やゲームを楽しめるHDMI切替器「DH-SW4KB41BK」
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最大4台のHDMI機器を接続し、ボタンを押すだけで接続機器を切り替えながら1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からも操作できる。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)から選択できる。
最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能だ。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できる。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズだ。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用している
※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していない。別途用意する必要がある。
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DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドで楽しめる。
ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation 5/4 Pro/4、Nintendo Switch、Fire TV Stick 4K、Chromecast withGoogle TV(4K)の動作対応検証済み。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利だ。
※すべての機器での動作を保証するものではない。
※PlayStation5の接続時は4K60Hzまでの解像度とフレームレートに対応している。8K解像度、および4K120Hz解像度には対応していない。
電源供給はUSB Type-Cポートから行うため、安定した映像出力が可能だ。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
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THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/
＜製品詳細＞
型番：DH-SW4KB41BK
価格：\5,580（店頭実勢価格）\5,073（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/DH-SW4KB41BK.html
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