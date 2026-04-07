HYBE式過酷レッスン、候補生が極限状態に Fifth Harmony ローレン・ハウレギがサプライズ登場
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第7話が、7日にABEMAで配信される。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
同話では、ロサンゼルス合宿で最終審査に向けた過酷なレッスンが本格化。歌とダンスの両立が求められるハイレベルな環境の中、候補生たちはそれぞれの課題と向き合いながら、限界に挑み続ける。コーチ陣からの厳しい評価やアドバイスが飛び交うなかで、精神的にも追い込まれていく候補生たち。夢に向かって進む覚悟と葛藤、そのリアルな姿に注目が集まる。
さらに、世界的ガールズグループ・Fifth Harmonyのメンバーであるローレン・ハウレギがサプライズ登場。グローバルシーンで活躍してきたトップアーティストは、夢を追う候補生たちにどのような言葉をかけるのか。
ロサンゼルスでの合宿を経て、いよいよ最終審査へと向かう。限られた時間の中で、自身の殻を破れるか。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
さらに、世界的ガールズグループ・Fifth Harmonyのメンバーであるローレン・ハウレギがサプライズ登場。グローバルシーンで活躍してきたトップアーティストは、夢を追う候補生たちにどのような言葉をかけるのか。
ロサンゼルスでの合宿を経て、いよいよ最終審査へと向かう。限られた時間の中で、自身の殻を破れるか。