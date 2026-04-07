3月30日、有印私文書偽造・同行使と地方自治法違反の罪で在宅起訴された静岡県伊東市の田久保真紀前市長（56）。市長在職中の学歴詐称疑惑をめぐり、一挙手一投足に注目が集まっている。

「田久保氏の最終学歴は『東洋大学法学部卒業』とされていましたが、実際には除籍されていたことが判明しました。起訴状によれば、田久保氏は昨年5月29日から6月4日までの間に“ニセ”の卒業証書を自作。ネット通販で業者に発注した東洋大学長らの印鑑を押印し、市議会正副議長らに“卒業した証拠”として提示したとされています。

いっぽう田久保氏は昨年7月の会見で“除籍を知ったのは6月28日”と説明し、“卒業したと勘違いしていた”という趣旨の発言もありました。もし卒業証書を偽造していたのが事実であれば、嘘をついていたことになります」（全国紙社会部記者）

4月1日配信の「伊豆新聞デジタル」では田久保被告が取材に応じなかったことを報じており、被告の支援者らが同紙の取材に《印鑑を偽造したというのはぴんとこない》《（起訴は）政治家たちの怨念の結果》と起訴に対する憤りを漏らしていたという。

そんな田久保被告はメディアの取材を“拒否”したというだけでなく、現在はSNSの更新もストップしたまま。沈黙を守っているかのように映るが、水面下では“アンチ対策”をしているようだ。あるWEBメディア記者は言う。

「田久保被告のXアカウントは、2月13日の投稿を最後に更新がストップしています。お世話になった人が急逝したそうで、葬儀に出席してきたことを報告する内容でした。ただ、翌14日に田久保被告の自宅に家宅捜索が入ったことが報じられていたため、投稿のコメント欄は荒れ気味になっていました。田久保被告もコメントの書き込みはチェックしているのか、一部批判的なコメントが非表示にされているのです。一部ユーザーの間では波紋を呼んでいます」

実際に、田久保被告のXアカウントを覗くと……。2月13日の投稿にあるメニューか一覧から「非表示の返信を表示」をクリックすると、2月13日から4月7日にかけて80件以上の批判的なコメントが非表示にされていることが確認できた。

前出のWEBメディア記者は言う。

「非表示にされたコメントの一例を挙げると《もう詰みだね》《偽造わろた》と茶化す声もあれば、《自分で作成した卒業書を出したのはなぜ？》《どうせこのリプも非表示にするんでしょ？》と疑問を投げかける声も。

田久保被告には支援者も複数いるそうなので、本人以外がSNSのアカウントを管理している可能性もあるでしょう。不快なコメントを非表示にすることはアカウント所有者の自由ですが、田久保被告はこれまで疑惑に対する説明を尽くさず、卒業証書なる書類も“本物”と主張してきました。

仮に、田久保被告が自ら批判的なコメントを非表示にする操作をしていなかったとしても、“反発”しているように映ってしまうのではないでしょうか」

密かに“アンチ対策”もしているようだが、法廷では何を語るだろうか――。