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意外と知らないプロ野球の裏側「覚悟のデーゲーム」平日昼間に試合が増加している理由

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YouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」が、「平日デーゲームなぜ増えた？／週末ナイトゲームが少ない理由／MLBの日程の決め方【小林至のマネーボール】」を公開した。プロ野球ビジネスの第一人者である小林至氏が、試合日程の決め方や、近年増加傾向にある平日昼間の試合の背景について解説し、日程表に隠された球団の緻密な営業戦略を紐解いた。



小林氏はまず、プロ野球の日程はNPB（日本野球機構）が各球団の希望事項をまとめ、コンピュータで大枠を作成していると説明。試合開始時間は「観客動員と興行上の都合」で決まるといい、特に日曜日にデーゲームが多い理由については、翌日の仕事や学校への影響を考慮した結果であると語った。



また、近年「平日デーゲーム」が増加している背景として、少子高齢化による高齢ファンの増加を指摘した。一方で、平日の昼間は採算が取りにくいため、伝統的には「覚悟のデーゲーム」と呼ばれていたと明かす。それでも、春先における寒さへの対策や、同一カードのホーム＆アウェイの均等化など、日程消化のために組まざるを得ない事情があるという。



話題はメジャーリーグ（MLB）にも及び、MLBでは「消化が大優先」であるため、平日デーゲームが頻繁に行われていると比較した。さらに、選手の移動に伴う苦労にも触れ、日本のプロ野球選手が一般客と同じ空港の待合所を利用する際、漫画や過激な週刊誌を読むことが禁じられていたという意外な裏話も披露した。



最後に小林氏は、NPBの日程表には「12球団担当者の汗と努力が凝縮」されていると表現。日程が発表されると各球団は即座に売上シミュレーションを行うといい、ファンにとっては単なるカレンダーでも、球団にとっては売上と体力を回す「経営資料」であると断言し、動画を締めくくった。