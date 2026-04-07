漫画家・倉田真由美さん（54）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。4月からの交通ルール変更について私見をつづった。

今月1日から、自転車の青切符制度が導入された。16歳以上の運転者を対象に、違反した場合には青切符を切られる。主な違反金は、スマートフォンを操作しながらの運転には1万2000円、信号無視や道路の逆走、危険回避の場合などを除く歩道通行は6000円、傘差しや周囲の音が聞こえない状況でのイヤホン着用は5000円、並走や2人乗りは3000円など。違反行為は113項目にわたる。

3日に「萎縮と混乱を生むだけの法改正。運転手つきの車での移動ばかりしているから、政治家は日本の道路の実態を知らないのでは」と投稿。「日本の道路の実態に沿わない法改正がされてしまった」と嘆いた。

さらに「自転車って一度買えば長く使えるし省エネだし健康的だし、めちゃくちゃいい乗り物でもっと活用されるべきなのに、乗りにくさ激増させてどうする。私は愛車である水色のママチャリに、もう15年くらい乗ってる。まだまだ乗るつもりだ」とも記した。

「日本の道路事情に、自転車ルールがまったく合っていない。今まではその場の判断で安全を優先できていたのが、罰則強化されたことで萎縮し『ルール至上主義』での走行が増えたら、渋滞や事故が増える可能性があるのではないか」「この状況を打破するため、もし自転車が歩道を走ったら捕まるのかな。それとも捕まらない？判断つかないから車道を通るしかないという人は多いと思う」「これだけ広い歩道なら、歩道をゆっくり注意して走るのが一番安全なのでは？法律と人命、どちらが優先されるべきでしょうか」「縁石があって転倒リスクもあり本当に危険。今後全国でこういう渋滞が増えてしまうのか」などと問題点を次々と列挙した。

「ながらスマホや傘差し運転、逆走などの取り締まりならいくらでもすればいい。しかし車道走行ルールを意識しすぎることは、この狭い道路ばかりの日本では安全が疎かになる可能性がある。ハンドサインも片手運転になる危険性の方が上ではないか」と疑問視。「この度の自転車法改正施行以降、交通事故の増減、その内容、渋滞の増減など必ずデータをとって検証するべき。悪法であれば、すぐさま方向転換する英断を」と呼びかけた。