昨年末に初期乳がんと診断され、2月に手術し、化学治療を行って歌手の石原詢子(58)が7日までに、自身のインスタグラムを更新。3月末にコンサートを急遽キャンセルしたことを謝罪するとともに、「心・技・体」のバランスが整っていないことを明かした。



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石原は3月に行われた、福島での「夢コンサート」をキャンセル。「急な出演キャンセルでご迷惑をお掛けしましたことを、改めてお詫び申し上げます」と謝罪すると同時に「スポーツの世界ではないですが、私の歌うための『心・技・体』のバランスが整わなくて、福島でのステージに立つことが出来ませんでした」と明かした。



喉に違和感を感じて耳鼻咽喉科へ行ったところ「花粉症とも言えるし、風邪なのかも？と思える症状ですし・・先生に病気のこともお話しして精密検査をしていただいた結果、抗がん剤による副作用と診断されました」と体調についても報告。副作用はいろいろとあり「これ、毎回この症状が出るの？？と少々落ち込みました。急に発声練習を始めたからなのかな？と・・しばらく発声練習はお預け。その分、お仕事の復帰も伸びそうです」と苦しい胸の内も吐露。それでも「１回目の投与後より２回目の後の方が気持ちも身体も元気」なこともつづった。



（よろず～ニュース編集部）