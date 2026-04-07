【試し読み】壁の穴を通じた三角関係ラブコメ！「ただいま、おじゃまされます！」第1話
【「ただいま、おじゃまされます！」】 配信中 価格：各話198円 【アニメ「ただいま、おじゃまされます！」】 4月7日 放送開始 日本テレビ AnichU枠、読売テレビ 火アニ枠 毎週火曜25時29分～
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これも新しいルームシェアのカタチ!? 【1話試し読み】
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コミックシーモアにて連載中の和戸村氏によるオリジナルコミック「ただいま、おじゃまされます！」。本作は隠れオタクのOL・凛子と、紳士的な佐槻と、少し粗暴な右沙田、壁の穴で繋がった3人の“ちょっと変わった三角関係ルームシェア生活”を描いたラブコメ作品だ。
“三角関係”を描きながらも、ドロドロとした展開がなく、ラブコメらしいドキドキとクスっとくる描写を楽しめる本作は、1300万ダウンロードを突破するなど、人気を獲得している作品。そしていよいよ本日4月7日には、アニメの放送が開始される。
本稿では、第1話の内容を掲載する。
□コミックシーモア「ただいま、おじゃまされます！」のぺージ【「ただいま、おじゃまされます！」】
これも新しいルームシェアのカタチ!?
24歳会社員の凛子（りんこ）は一人暮らしの隠れオタク女子。ある日、マンションの自宅と両隣の部屋が壁の“穴”でつながってしまう。
左隣に住むのは凛子にやたらと親切で爽やかな謎多き男。
右隣も男で少し粗暴な謎多……「あれ？ 私この人知ってる！」
唯一の安息の場所を乱された凛子だが、その毎日はドキドキで満たされる――。
(C) 和戸村/シーモアコミックス