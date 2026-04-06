Da-iCE花村想太、“ガチ愛車”売却 ヤフオク入札期間終了 「1円スタート」→衝撃価格で落札
ダンス&ボーカルグループ・Da-iCEの花村想太（35）が、Da-iCEの動画コンテンツが見られる『Da-iCE CUBE』のオリジナルバラエティ 新ソロ企画「神様といっしょ」で“愛車”をヤフーオークション（ヤフオク）に出品する企画（会員以外の人も見られる一般公開動画）を実施。5日午後11時台に入札が終了し、衝撃価格で落札された。
【写真】こちらの愛車も「セクシーでカッコ良すぎです」…赤×黒がかっこいいDa-iCE花村想太の愛車
今回売却するバイクについて、花村は「ガチバイクです。あんまりツーリングでは使用しないバイクで、ちょっとリハーサルに行くとか、現場に行くとかするときに、ササっと行ける」と話した愛車は、『ハーレーダビッドソン ストリート ボブ』（2022年式）。花村は「めちゃくちゃ軽くて、足つきもいい。女性に人気のモデル」とバイクの情報を説明し、知り合いから購入したものをフルカスタムしたものであると明かした。そして動画では「（車体価格プラス）2〜300万円」と驚異の費用をかけたカスタムのこだわりの1台であることを伝えていた。
花村の「1円スタートでいいですよ」という意向で、花村自ら制作した出品ページで、3月30日午後1時過ぎに最低価格の1円からスタート。ぐんぐん値を上げ、最終的に153件の入札があり、「390万8300円」で落札された。
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今回売却するバイクについて、花村は「ガチバイクです。あんまりツーリングでは使用しないバイクで、ちょっとリハーサルに行くとか、現場に行くとかするときに、ササっと行ける」と話した愛車は、『ハーレーダビッドソン ストリート ボブ』（2022年式）。花村は「めちゃくちゃ軽くて、足つきもいい。女性に人気のモデル」とバイクの情報を説明し、知り合いから購入したものをフルカスタムしたものであると明かした。そして動画では「（車体価格プラス）2〜300万円」と驚異の費用をかけたカスタムのこだわりの1台であることを伝えていた。
花村の「1円スタートでいいですよ」という意向で、花村自ら制作した出品ページで、3月30日午後1時過ぎに最低価格の1円からスタート。ぐんぐん値を上げ、最終的に153件の入札があり、「390万8300円」で落札された。