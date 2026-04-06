WIN5発売開始から15周年

日本中央競馬会（JRA）は6日、「WIN5（5重勝単勝式勝馬投票券）」を今月25日から土曜日の競馬開催日でも通年で発売すると発表した。競馬ファンにも衝撃が広がっている。

「WIN5」はJRAが指定する5つのレース全ての1着馬を当てる馬券。これまで原則として日曜・祝日の競馬開催日に発売を限定していたが、25日から通年で土曜日にも発売されることになった。

JRAは公式サイトで「電話・インターネット発売を開始してから50周年、『WIN5（5重勝単勝式勝馬投票券）』を発売開始してから15周年という節目に合わせ」と、土曜発売を決定した理由を説明。X上の競馬ファンからは様々な声が上がった。

「えぐ笑 土日の予想めっちゃ忙しくなるじゃん」

「余計お金無くなるからやめてくれ…」

「どんだけ俺から絞りとんねんJRA」

「週2回もwin5できんのか！」

「WIN5の土曜日発売が通年化!?!?金がぁぁぁぁぁ」

「WIN5の土曜発売通年化はもうお金がいくらあっても足らんのよ」

「WIN5」の史上最高払戻金は、2025年10月19日の5億6252万1610円となっている。



（THE ANSWER編集部）