バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「メイドインアビス ファプタがいっぱいそす」を2026年3月 第4週より発売する。全4種で価格は400円。

2026年3月 第4週発売「メイドインアビス ファプタがいっぱいそす」(全4種・400円)

「メイドインアビス ファプタがいっぱいそす」は、フロッキー加工がかわいい、ファプタのふわふわフィギュア。

○ラインナップ

ファプタ（ふだん）

ファプタ（姫そす）

ファプタ（おまんじゅう）

ファプタ（くんくん）

ファプタ（ふだん）

ファプタ（姫そす）

ファプタ（おまんじゅう）

ファプタ（くんくん）