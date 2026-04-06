フワフワなファプタがいっぱいそす! ガシャポン「メイドインアビス ファプタがいっぱいそす」発売!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「メイドインアビス ファプタがいっぱいそす」を2026年3月 第4週より発売する。全4種で価格は400円。
2026年3月 第4週発売「メイドインアビス ファプタがいっぱいそす」(全4種・400円)
「メイドインアビス ファプタがいっぱいそす」は、フロッキー加工がかわいい、ファプタのふわふわフィギュア。
○ラインナップ
ファプタ（ふだん）
ファプタ（姫そす）
ファプタ（おまんじゅう）
ファプタ（くんくん）
ファプタ（ふだん）
ファプタ（姫そす）
ファプタ（おまんじゅう）
ファプタ（くんくん）
2026年3月 第4週発売「メイドインアビス ファプタがいっぱいそす」(全4種・400円)
「メイドインアビス ファプタがいっぱいそす」は、フロッキー加工がかわいい、ファプタのふわふわフィギュア。
○ラインナップ
ファプタ（ふだん）
ファプタ（姫そす）
ファプタ（おまんじゅう）
ファプタ（くんくん）
ファプタ（ふだん）
ファプタ（姫そす）
ファプタ（おまんじゅう）
ファプタ（くんくん）