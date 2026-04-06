磯村勇斗プロデュース「第1回しずおか映画祭」役所広司の登壇決定、『PERFECT DAYS』上映
俳優の磯村勇斗が企画・プロデュースを手がける「第1回しずおか映画祭」が、5月23日・24日の2日間にわたり、静岡県静岡市で開催される。このたび、フランス・カンヌ市が静岡市と姉妹都市であることにちなんで、映画『PERFECT DAYS』の上映と、主演の役所広司の登壇が決定した。
【画像】しずおか映画祭のプロデューサー・磯村勇斗
同作で役所は「第76回カンヌ国際映画祭」（2023年）で男優賞を受賞しており、世界的にも高く評価された作品をスクリーンで体感できる貴重な機会となる。
磯村は「真っ先にお声がけしたいと頭に浮かんだのが役所広司さんでした」とコメント。「ご無理を承知でお願いしたところ『参加するよ』とすぐにお返事をいただき、喜びとともに身が引き締まる思いでした」と振り返り、映画祭当日への期待を語っている。
同映画祭は、磯村の「映画を身近に感じてほしい」という思いと郷土愛を原点にスタート。2024年11月、静岡県沼津市で“第0回”としてプレ開催され、原田眞人監督や沖田修一監督、俳優ののん、佐津川愛美、北村匠海の初監督作品『世界征服やめた』の上映など、多彩な映画人が集結し、大きな反響を呼んだ。
今回より「旅する映画祭」をテーマに、静岡県内各地を巡回しながら、毎年開催していく計画だ。
『PERFECT DAYS』の上映は5月23日午前10時30分から、静岡市清水文化会館マリナートで実施。チケットは3300円（お土産付き）で、4月10日正午から販売開始となる。
■しずおか映画祭のプロデューサー・磯村勇斗のコメント
「第1回しずおか映画祭」は、私たちにとって記念すべき出発点です。
カンヌ市と姉妹都市である静岡市で開催すると決まった時、真っ先にお声がけしたいと頭に浮かんだ方が役所広司さんでした。
ご無理を承知で依頼したところ、「参加するよ」とすぐにお返事をくださり、喜びと同時に身が引き締まる想いでした。この門出に、役所広司さんが参加してくださること、心より感謝申し上げます。
俳優としてはもちろん、ひとりの人間としても深く尊敬している方と、映画祭当日お話しできることを今からとても楽しみにしています。そして上映作品は、「第76回カンヌ国際映画祭」で高い評価を受け、役所さんが男優賞を受賞された『PERFECT DAYS』です。清水文化会館マリナートで、この作品を役所広司さん、そして皆さまと共に味わえることは、第1回しずおか映画祭にとって、かけがえのないキネマの一日になると思っています。
【画像】しずおか映画祭のプロデューサー・磯村勇斗
同作で役所は「第76回カンヌ国際映画祭」（2023年）で男優賞を受賞しており、世界的にも高く評価された作品をスクリーンで体感できる貴重な機会となる。
同映画祭は、磯村の「映画を身近に感じてほしい」という思いと郷土愛を原点にスタート。2024年11月、静岡県沼津市で“第0回”としてプレ開催され、原田眞人監督や沖田修一監督、俳優ののん、佐津川愛美、北村匠海の初監督作品『世界征服やめた』の上映など、多彩な映画人が集結し、大きな反響を呼んだ。
今回より「旅する映画祭」をテーマに、静岡県内各地を巡回しながら、毎年開催していく計画だ。
『PERFECT DAYS』の上映は5月23日午前10時30分から、静岡市清水文化会館マリナートで実施。チケットは3300円（お土産付き）で、4月10日正午から販売開始となる。
■しずおか映画祭のプロデューサー・磯村勇斗のコメント
「第1回しずおか映画祭」は、私たちにとって記念すべき出発点です。
カンヌ市と姉妹都市である静岡市で開催すると決まった時、真っ先にお声がけしたいと頭に浮かんだ方が役所広司さんでした。
ご無理を承知で依頼したところ、「参加するよ」とすぐにお返事をくださり、喜びと同時に身が引き締まる想いでした。この門出に、役所広司さんが参加してくださること、心より感謝申し上げます。
俳優としてはもちろん、ひとりの人間としても深く尊敬している方と、映画祭当日お話しできることを今からとても楽しみにしています。そして上映作品は、「第76回カンヌ国際映画祭」で高い評価を受け、役所さんが男優賞を受賞された『PERFECT DAYS』です。清水文化会館マリナートで、この作品を役所広司さん、そして皆さまと共に味わえることは、第1回しずおか映画祭にとって、かけがえのないキネマの一日になると思っています。