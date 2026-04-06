韓国アーティスト初の快挙！BTS、米「ビルボード200」2週連続“1位”の新記録を達成

BTSの新記録更新が止まらない。

BTSの新アルバム『ARIRANG』が、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で2週連続1位をキープし、唯一無二の金字塔を打ち立てた。

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4月6日（現地時間）、米ビルボードのチャート予告記事によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』が「ビルボード200」（4月11日付）で1位を記録した。これによりBTSは、韓国アーティストとして初めて同チャートで2週連続1位を獲得するという快挙を成し遂げた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

米ビルボードは「『ARIRANG』は今週のチャートで18万7000アルバムユニットを記録した。そのうち11万4000枚が純粋なアルバム販売枚数（CD実物およびデジタル購入）として集計された。ストリーミング換算（SEA）は6万5000枚、残りはダウンロード換算（TEA）の8000枚だった」と説明した。

『ARIRANG』は4月4日付の「ビルボード200」で1位を記録し、グループ通算7枚目の1位獲得アルバムとなった。発売初週には64万1000アルバムユニットを記録し、記録。これは、ビルボードが2014年12月にユニット集計を導入して以来、グループアルバムの週間最高記録を更新した。これは、ビルボードが2014年12月にユニット集計を導入して以来、グループのアルバムとしては週間最多の成績だ。枚数は53万2000枚に達し、グループとしては約10年ぶりの週間最多販売量を更新した。

3月20日にリリースされた『ARIRANG』は、発売2週目も全世界の音楽チャートを席巻し、本格的なロングヒットに突入した。BTSは4日に更新されたSpotifyの最新週間チャート（集計期間3月27日〜4月2日）でも、「ウィークリー・トップアルバム」「ウィークリー・トップソング」「ウィークリー・トップアーティスト」の3部門で2週連続1位を維持している。

さらに3日付で発表されたオーストラリアのARIAチャートでも、先週に続き「トップ50アルバム」で首位を維持。ドイツ公式チャート「Offizielle Deutsche Charts」（4月3日付）やフランスの全国音楽出版組合（SNEP）の「トップアルバム」（集計期間3月27日〜4月2日）でもそれぞれ2位にランクインし、英オフィシャルチャート「アルバムトップ100」（4月3日〜4月9日付）でも4位にランクインした。

BTSは新アルバムのタイトル曲『SWIM』で韓国国内の音楽番組でも圧倒的な勢いを見せている。彼らは一度も放送出演することなく、SBS「人気歌謡」、MBC「ショー！K-POPの中心」、KBS2「ミュージックバンク」、Mnet「M COUNTDOWN」、MBC M「SHOW CHAMPION」で通算9冠を達成するという驚異的な記録を残した。

（記事提供＝OSEN）