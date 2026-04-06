故エリザベス女王は、職員が立ち会わない状況ではヘンリー王子の電話に出なかったと言われている。ヒューゴ・ヴィッカーズ氏による新刊「Queen Elizabeth II: A Personal History」では2020年の王室離脱後、故エリザベス女王がヘンリー王子との会話には十分な注意を払っていたと綴られている。



【写真】亡くなったエリザベス女王とヘンリー王子 メーガン妃の登場以降は見られなくなった姿

ヘンリー王子とメーガン妃は王室離脱後、オプラ・ウィンフリー氏との暴露インタビューに応じたほか、ヘンリー王子は回顧録「SPARE」を出版していた。



ヴィッカーズ氏によれば、女王はヘンリー王子夫妻によるこうした行動を受け、コミュニケーションの仕方に気を付けていたとしている。



8日に発売されるこの新刊では、2022年の即位70周年記念の時期に、ヘンリー王子夫妻が長女リリベット王女を紹介することも含めて訪れた際のやり取りについても触れられており、「ヘンリー王子から電話がかかってくると毎回、女官の同席を求めていた」と書かれているほか、別の王室関係者も当時の電話における会話について、「多くが『イエス』か『ノー』のようなひと言の返答でした」「女王は明らかになんらかの予防措置を取っていたと言えます」と明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）