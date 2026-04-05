ヤングなでしこ、43本のシュートもわずか２点。台湾に勝利＆GS突破も決定力不足を露呈【U-20女子アジア杯】
井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月５日、タイで開催されているU-20女子アジアカップのグループステージ（GS）第２節で台湾と対戦した。
初戦はインドに６−０で快勝したヤングなでしこ。連勝を狙う台湾戦で、いきなり先手を取る。32秒、敵陣左サイドから鈴木温子がゴール前にロングボールを入れる。狙っていなかったかもしれないが、山なりのボールはそのままゴールに収まった。
試合を優位に進める日本は、27分に追加点を奪う。中央からの崩しで、最後は本田悠良が個人技で対峙する敵をかわし、鋭いシュートを突き刺した。
２点リードで迎えた後半も、日本が80％以上のポゼッション率で主導権を握る。連動したパスワークで局面を打開し、両サイドからも厚みのあるアタックを繰り出す。
ミドルシュートも積極的に放つ。ただ、引き気味に構え、ゴール前を固める台湾の粘り強い守備を前に、なかなかゴールをこじ開けられない。
72分には相手のハンドのファウルでPKを獲得。しかし、この絶好機を田子夏海がモノにできない。正面に蹴り込んだPKはGKに止められた。
その後も攻め続けたが、３点目は奪えず。シュート数は43本も決定力不足を露呈した。ただ、そのまま２−０で勝利し、勝点を６としオーストラリアとの最終節を残してGS突破を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
初戦はインドに６−０で快勝したヤングなでしこ。連勝を狙う台湾戦で、いきなり先手を取る。32秒、敵陣左サイドから鈴木温子がゴール前にロングボールを入れる。狙っていなかったかもしれないが、山なりのボールはそのままゴールに収まった。
２点リードで迎えた後半も、日本が80％以上のポゼッション率で主導権を握る。連動したパスワークで局面を打開し、両サイドからも厚みのあるアタックを繰り出す。
ミドルシュートも積極的に放つ。ただ、引き気味に構え、ゴール前を固める台湾の粘り強い守備を前に、なかなかゴールをこじ開けられない。
72分には相手のハンドのファウルでPKを獲得。しかし、この絶好機を田子夏海がモノにできない。正面に蹴り込んだPKはGKに止められた。
その後も攻め続けたが、３点目は奪えず。シュート数は43本も決定力不足を露呈した。ただ、そのまま２−０で勝利し、勝点を６としオーストラリアとの最終節を残してGS突破を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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