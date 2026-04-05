BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が3月30日に放送され、サヨナラ打を放ったとしても祝福のウオーターシャワーを決してかけてはいけない選手が明かされた。

この日は、昨季限りで現役引退し、そのままヤクルトに残った川端慎吾2軍打撃コーチ（38）と大けがからの完全復活が期待される塩見泰隆外野手（32）が初の番組ゲスト。元ヤクルト監督の真中満氏（55）と、大のヤクルトファンであるお笑いコンビ「ラブレターズ」の溜口佑太朗（41）がMCを務め、ヤクルト一色の回となった。

すると、溜口が「ファンとしてちょっと聞きたいんですけども。サヨナラヒットとか活躍した時にぶわぁ〜っと水かけるじゃないですか。あの時にちょっとイラっとしたり、さすがにやりすぎだろ！って思ったりとかないのかなと思って」と質問した。

これに川端コーチが「人を見てますね、あれは」と優しい笑顔でキッパリ。「僕とか山田とかにはみんなやらないですね」と続けた。

「哲人はかけられないです。多分、本気で怒るから」と山田哲人内野手（33）について明かした川端コーチ。「かけていい人と悪い人が多分…。ちゃんとそこはみんな嗅ぎ分けて」と興奮したシーンでもきっちり判断しているヤクルトナインの冷静さを語った。

川端コーチが「絶対山田にかけないでしょ？」と聞くと、塩見も「かけれないですね」とキッパリ。川端コーチは「特にスポーツドリンクとかベタベタするやつはもう絶対かけちゃいけないです。夏場の水ならまだ…許してもらえるかもしれないですけど」と山田の対応を想像した。

真中氏は「打った本人はまあまあもううれしくて興奮してるから、あんまりそこまで気にしないと思うけど、哲人は…。しょっちゅう打つしな」と笑顔。「確かにそうだわ。俺も古田（敦也）さんとか池山（隆寛）さんとかだったらちょっと遠慮してかけるかもしれない」となかなか先輩には水をかけにくいと明るく話していた。