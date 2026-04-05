SNSにアップした美尻と鍛え上げられた肉体が話題を呼び、グラビア界に進出したSakura。SNSにはこだわりを持っているという。

「SNSの写真は本当に大事だなと思っています。写真を1枚投稿しただけでフォロワーさんが4000人くらい増えることもあって。ちなみに投稿写真は友達同士で撮っているものが多いです。写真を撮るのが上手な友達が多いので、すごく助かっていますね（笑）。ほかにもInstagramだと画像だけじゃなくてリール動画を投稿したほうが閲覧数が伸びるという話があったり、試行錯誤の日々です」

最後にフィットネストレーナーである彼女におすすめのトレーニング方法を聞いた。

「やっぱりスクワットがいちばんです！ 誰でも知っているトレーニングですし、どんなところにいてもできます。脚だけにしか効かないと思われがちですが、じつは全身にも効くのでぜひ挑戦してほしいですね」

さくら

28歳 1998年1月21日生まれ 東京都出身 ヨガのインストラクターを経て、現在はジムでパーソナルレッスンをおこなうフィットネストレーナー。Instagramに投稿した美尻ショットが話題を呼び、グラビアデビューを果たす。そのほか最新情報は、公式Instagram（＠sakura_personaltrainer）にて

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写真・中山雅文

スタイリスト・春原愛子

ヘアメイク・小笠原菜瑠