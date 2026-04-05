柏の小見洋太が全得点に絡む活躍を見せた

柏レイソルは4月5日、明治安田J1百年構想リーグ第9節で横浜F・マリノスとホームで対戦し、3-0で快勝した。

この試合で全得点に絡む活躍を見せたMF小見洋太だが、試合後のミックスゾーンでは「自分の力で取り切れる力っていうのをつけなきゃいけない」と語り、笑顔はなかった。

桜の花びらが舞うピッチで、背番号15が躍動した。左ウイングで先発出場すると、前半18分にPKをきっちりと決め、チームに先制点をもたらした。「今日はあっちの方がいいかなと思って、あっちに蹴りました」。小見らしい独特な助走から相手GKの逆を突き、ゴール右へ決めた。

さらに後半35分には、MF汰木康也が誘発したオウンゴールを演出。同37分にはMF仲間隼斗の追加点につながるカウンターの起点となった。後半は柏のカウンターに鋭さが増し、その中心に小見がいた。「タイミングというよりは、疲れで足がもつれて、ちょっと出すところがズレてしまいましたけど。タイミング的にはイメージ通りでした」と、3点目の場面を振り返った。

後半アディショナルタイムにもカウンターの起点となったが、ゴールは奪えず、スタジアムにはため息が漏れた。自らシュートまで持ち込むイメージを描いていたが、最後までやり切ることはできなかった。この試合の最後のプレーを受け、「自分の力で取り切れる力っていうのをつけなきゃいけない」と個の力の必要性を口にした。

「後ろをちょっと、他の選手に回ってもらうイメージで、そこを囮に使ってシュートまで行くイメージだったんですけど。行ったり来たりのゲーム展開で、そこに回ってもらうことができなかったので、ちょっと自分のイメージと違う選択になってしまったんですけど。ただ、あそこはやっぱ他の選手を使うこともそうですけど、自分一人で、自分の力で取り切れる力っていうのをつけなきゃいけないなと」

そして今節で、百年構想リーグも前半戦を終えた。ここまでの9試合について小見は、「やっぱり順位が順位なので、満足はできない」とチームの現状に触れつつ、「今日の勝ち点3を後半戦で上位に食い込むためにつなげていきたい」と話した。個人の出来よりも、チームの結果を重視する姿勢を示した。

後半は日立台のサポーターが選手を後押しし、2点目、3点目とブーストをかけるような声援を送った。後半戦では、さらなる結果でその声援に応えていきたいと力を込める。

「今日もそうですけど、以前からやっぱりあのパワーっていうのは非常に直に感じられる環境ですし、そういう熱量を持ってサポートしてくれる方たちがたくさんいるので。そういった方たちに結果っていう形で、還元していきたいなと思っています」

柏の左サイドに小見洋太あり。全得点に絡む活躍を見せた23歳が、後半戦のキーマンに名乗りを上げた。（FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真 / Takuma Uehara）