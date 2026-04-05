クロワデュノールが1番人気に応える

中央競馬のG1・大阪杯は5日、阪神芝2000メートルで行われ、1番人気に支持されたクロワデュノール（牡4、斉藤崇）が制した。昨年のダービー馬が復活。勝利に導いた北村友一騎手の言葉が、競馬ファンの間で話題となっている。

武豊を背にメイショウタバル（牡4、石橋）がハイペースで逃げる。クロワデュノールは外を回ってポジションを押し上げて直線に向いた。

北村友のムチに応え、ゴール寸前でライバルをかわした。昨秋は凱旋門賞、ジャパンカップと連敗したダービー馬が鮮やかに復活。中継局のインタビューで鞍上は、「いろいろな方たちが繋いでくださった継続騎乗でしたので、その気持ちに応えたいという思いで、感謝の気持ちを持ちながら挑みました」と話した。

厳しい勝負の世界。結果が出なければ成績上位の騎手への乗り替わりも日常茶飯事だ。そんな中、昨秋の連敗がありながら手綱を誰にも譲らずに勝利。北村友が発した「継続騎乗」という重い言葉は、X上の競馬ファンの耳に残った。

「インタビューの感じやっぱ騎乗継続か乗り替わりの話出てたんやろなと」

「やっぱり水面下で騎手交代の動きとかあったんかなー」

「繋いでくれたってことは…北村Jやっぱ継続騎乗ピンチだったのかな？」

「継続騎乗に触れてるな やっぱり色々大変だったんだな…」

「そうだよなぁ…継続騎乗で勝ててよかったね」

「北村友一意地見せたな」

クロワデュノールは父キタサンブラック、母ライジングクロス（母の父ケープクロス）の血統で通算9戦6勝とした。



（THE ANSWER編集部）