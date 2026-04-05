女優有村架純（33）が4日、TBS系のバラエティー特別番組「オールスター感謝祭2026春」（午後6時21分）に生出演。映画共演で俳優神木隆之介（32）に対して「本当、マジ最低」とキレた過去があることを生本番で告白した。

番組のコーナーで「芸能人トリビア 2択クイズ」として有村が神木に言い放ったひと言の原因について回答する問題が出された。「神木隆之介は有村架純に『…』が原因で『本当にマジ最低』とキレられた」との内容。設問は2択で「鉄道」と「将棋」。正解は将棋だった。

MC今田耕司から「架純ちゃん、かなり腹たったんや」と問われた。有村は「神木くんは10代のころから知っていて、兄弟げんかみたいな感じですね」と笑顔で返答。今田は「将棋でけんかした、って何したの？」と深掘りした。神木は「将棋の題材の映画で共演させていただいて、お互い練習とかしてて、休憩時間に一局勝負したいね、みたいな話をしていて、圧倒的にボク、ドヤ顔で指していた。で、勝って『おっ』とかドヤ顔したのを見て『本当にマジ最低。2度と一緒に指さないから』って」と有村がマジ切れするまでのいきさつについて説明した。

あちらこちらから笑いが起こって、スタジオは騒然。今田が「将棋って『負けたー』って感じがするんですよね。もうそれで腹立ったんや」と質問。有村は「（神木が）スゴく上手で（自分が）スゴく下手だったんで」と話した。今田は「なるほどなぁ〜、ちょっとだけ（有村に）合わせてあげたりしないの」と聞くと神木は「もう…勝負なんで」と真剣な表情で答えていた。今田は「シビアです」と短くまとめた。