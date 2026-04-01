M-1王者たくろう、『めざましテレビ』マンスリーエンタメプレゼンターに就任「漁に出るつもりで早起き頑張ります！」【コメントあり】
フジテレビ系朝の情報番組『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）のマンスリーエンタメプレゼンターを、たくろう（赤木裕、きむらバンド）の２人が担当することが決定された。
【写真】『M-1』たくろう、優勝ポスター
4月3日、17日、22日の計3回生出演する。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、７時台からはMCとして番組終了まで登場する。エンタメ担当の軽部真一フジテレビアナウンサーと共に、さまざまなエンタメニュースを伝えてゆく。
たくろうは、赤木裕ときむらバンドによる吉本興業所属のお笑いコンビで、2016年の結成以来、関西を拠点に活動してきた。日常のなにげない出来事を切り取り、独特な発想とゆるい空気感でじわじわと笑いを広げる漫才に定評がある実力派。『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系・2025年12月21日放送）で、史上最多となる１万1521組のエントリーの中から優勝し、一気にその名を広める。この春から拠点を東京に移し、ますます活躍が期待される。
■たくろう（赤木裕・きむらバンド）コメント
――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？
「小さい頃から見ていた番組に出られるのは本当にうれしいです。そして小さいころから見ていた番組が続いているのもすごいと思いました」
――早起きは得意ですか？
「壊滅的に苦手です。特に赤木は朝弱いので２人で団結して頑張ります！漁に出るつもりで超早起きします」
――『めざましテレビ』のイメージは？
「エンタメニュース、軽部さんのイメージが強いので朝から明るく楽しい印象です。子供のころは『きょうのわんこ』が始まると早く学校行かなきゃ！と焦っていました」
――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？
「子供のころ、いつもそろそろ家を出ないと！と焦りながら見ていた『きょうのわんこ』をゆっくり見たいと思います。原稿読みはラジオでテイク20ぐらいやったほど苦手ですが、めったにできることではないのでこれを機にできるようになりたいです。また、イマドキでははやりの服を着てみたいですし、占いも考えたいと思います（笑）」
――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
「皆さんと一緒に気持ちの良い朝を迎えられるよう２人で精いっぱい頑張ります！」
【写真】『M-1』たくろう、優勝ポスター
4月3日、17日、22日の計3回生出演する。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、７時台からはMCとして番組終了まで登場する。エンタメ担当の軽部真一フジテレビアナウンサーと共に、さまざまなエンタメニュースを伝えてゆく。
■たくろう（赤木裕・きむらバンド）コメント
――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？
「小さい頃から見ていた番組に出られるのは本当にうれしいです。そして小さいころから見ていた番組が続いているのもすごいと思いました」
――早起きは得意ですか？
「壊滅的に苦手です。特に赤木は朝弱いので２人で団結して頑張ります！漁に出るつもりで超早起きします」
――『めざましテレビ』のイメージは？
「エンタメニュース、軽部さんのイメージが強いので朝から明るく楽しい印象です。子供のころは『きょうのわんこ』が始まると早く学校行かなきゃ！と焦っていました」
――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？
「子供のころ、いつもそろそろ家を出ないと！と焦りながら見ていた『きょうのわんこ』をゆっくり見たいと思います。原稿読みはラジオでテイク20ぐらいやったほど苦手ですが、めったにできることではないのでこれを機にできるようになりたいです。また、イマドキでははやりの服を着てみたいですし、占いも考えたいと思います（笑）」
――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
「皆さんと一緒に気持ちの良い朝を迎えられるよう２人で精いっぱい頑張ります！」