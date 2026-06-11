お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕が、１１日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。Ｍ―１グランプリ優勝賞金の使い道を語った。たくろうは、Ｍ―１グランプリ２０２５で優勝。賞金は１０００万円だ。しかし赤木は賞金で「（高価なものは）まだ買ってない」という。「買いたい物が、Ｓｗｉｔｃｈ２ぐらいしかない」と禁欲的な面を見せた。さらに「姉ちゃんが税理士なんで、