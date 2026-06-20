ドジャースタジアムは収容人数30球団1位大谷翔平投手らが所属するドジャースの本拠地、ドジャースタジアムは最大収容人数5万6000人を誇り、30球団ナンバーワンだ。観客動員数も毎年トップクラスに入り、大谷らの加入以降はその人気は不動。“聖地”を訪れた日本人アスリートも圧倒されたようだ。6月4日から7日（同5日から8日）まで米カリフォルニア州で開催されたゴルフの全米女子オープンに、今年も多くの日本人選手が参加し