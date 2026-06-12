お笑いコンビ「たくろう」が、12日までに更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。優勝したM―1グランプリ2025の裏側を赤裸々に打ち明けた。お笑いコンビ「納言」薄幸が芸人とお酒を飲みながら語り合う「やさぐれ酒場」の企画に登場した「たくろう」の赤木裕ときむらバンド。幸は、2人に「賞金で何か買いました？」と、優勝賞金1000万円の使い道を尋ねた。赤木は「いや、まだ買ってな