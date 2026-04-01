春のクラシック戦線に向け、３歳馬世代を独断で格付け。ランキング形式でお届けします。今年のクラシックは牡牝ともに混戦ムード。

【牡馬】

牡馬は３位にゾロアストロがランクイン。東スポ杯２歳Ｓで２着に敗れたが、レースラップ後半３Ｆが３３秒５と速かった中で自身は３２秒７を記録した。きさらぎ賞も内を通ったとはいえ、抜群の瞬発力を発揮。決め手はトップクラスのものがある。

４位リアライズシリウスもランクアップ。朝日杯ＦＳは５着だったが、共同通信杯で新潟２歳Ｓに続き重賞２勝目を記録した。前に行けるセンスがあり、長くいい脚を使うタイプで皐月賞向きだ。

【牝馬】

牝馬はデイリー杯クイーンＣを制したドリームコアが２位に入った。Ｖ時計１分３２秒６は過去１０年で２位の記録。ちなみに１位は昨年のエンブロイダリーで、それに次ぐ数字と価値は高い。母がＧ１・２勝馬ノームコアという血統の魅力もある。

前哨戦の王道であるチューリップ賞。勝ったタイセイボーグは左第１指骨剝離骨折で戦線を離脱したが、同レース３着馬アランカールが３位にランクイン。重賞は未勝利ながら、非凡な瞬発力があり素質は上位だ。

【番外編】

無傷２連勝中のロデオドライブに注目だ。３月１日・中山の芝１６００メートルの１勝クラスで記録した１分３２秒１は、２週後に行われた古馬リステッドの東風Ｓからわずか０秒１遅いだけの優秀なもの。レースぶりも好位から直線で抜け出して３馬身差の圧勝とスケールの大きさを感じる。次戦はニュージーランドＴ（１１日・中山）を予定している。