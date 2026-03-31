3·î¹ß¿åÎÌ¡¡Ê¿Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿½ê¤â¡¡¿åÉÔÂ¤¬Â³¤¯¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â4·î°Ê¹ß¤Ï·Ã¤ß¤Î±«¤«
º£Æü31Æü(²Ð)¤ÏÅìËÌ¤«¤é¶å½£¡¦²Æì¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢3·î¤Ï¾¯±«·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¹ß¿åÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Ï5¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¹ß¿åÎÌ¤¬100¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¾õÂÖ¤Ï²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ê¤ÉÅì³¤ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë³é¿å¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢·Ã¤ß¤Î±«¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
3·î¤Î¹ß¿åÎÌ¹¤¯Áý²Ã¤â¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖÂ³¤¯
ºòÇ¯(2025Ç¯)11·îÃæ½Ü¤«¤é¡¢Åìµþ¤ò´Þ¤àÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤äÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¾¯±«¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤Ï°ìÅ¾¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾¯±«·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â¼þ´üÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î3·î1Æü¡ÁºòÆü30Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¤Ï¡¢´ØÅì¤ä¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë¿å¿§¤ÎÉ½¼¨¡¢Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï110.0¥ß¥ê¤È¡¢5¤«·î¤Ö¤ê¤Ë100¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Ê¿Ç¯Èæ102%¤Ç¤·¤¿¡£¶õµ¤¤Î´¥Áç¾õÂÖ¤Ï²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ê¤ÉÅì³¤ÃÏÊý¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯Èæ70%Á°¸å¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü30Æü(·î)¸½ºß¡¢ËÀî¿å·Ï±§Ï¢¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤ÏÌ¤¤À0.5%¡£ËÀîÍÑ¿åÁ´ÂÎ¤Ç¤â7.7%¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»°½ÅÍÑ¿å¤Ç¤âÃù¿åÎ¨¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Æü31Æü(²Ð)¤«¤éÀá¿åÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤Ç¡¢¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å4·î¡Á6·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤
¸þ¤³¤¦3¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë4·î¤ÏÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£³é¿å¾õÂÖ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â´öÊ¬¶õµ¤¤¬½á¤¤¡¢ÇÀºîÊª¤Ë¤È¤Ã¤Æ·Ã¤ß¤Î±«¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ìµ¤¤Ë¿åÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç±«¤äÄ¹±«¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àá¿å¤Ø¤Î¿´¤¬¤±¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£
²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿å¤ÎÊýË¡¤È¤Ï?
¸Â¤é¤ì¤¿¿å»ñ¸»¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÀá¿å¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÊýË¡¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ »õËá¤¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
30ÉÃ´Ö¡¢¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìó6¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤Î¿å¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¡¢¸ý¤ò¤æ¤¹¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ÏÎ®¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤ò1Ê¬´Ö¡¢Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó12¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍáÁå¤Î»Ä¤êÅò¤òÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Î»Ä¤êÅò¤ÏÌó180¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÀöÂõ¤ä¤Õ¤ÁÝ½ü¡¢¿¢ÌÚ¤Î¿å¤ä¤ê¡¢¤Þ¤¿å¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ »ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ï¤ÏÎ¯¤á¤¿¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢Ìý±ø¤ì¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ï¡¢»æ¤ÇÌýÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿å¤òÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ïÀö¤¤Ãæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
¤ Àö¼Ö¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ëµâ¤à¤ÈÌó60¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀá¿å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£