今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第2回（2026年3月31日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

「疫病の時代」明治と、「コロナ禍」の令和

明治時代「トレインドナース」（正規に訓練された看護師）として人々のために働いた一ノ瀬りん（見上愛）と大谷直美（上坂樹里）。このふたりのバディ物語は朝ドラによくある子ども時代をすっ飛ばして最初から本役（大人）の見上愛と上坂樹里が登場。前置きなしにぐっと本題に入っていく。

「一時の風に流されず己が頭で考え、行く先を決めるのが大事だ」

「学ぶことはときに世を渡る翼となり、身を守る刀になる」

元家老である父・信右衛門（北村一輝）がりんに語る言葉。これが物語の核になるだろう。

刀から学問へ、武力の時代が終わりよりよく生きるための学びの時代へ、それが明治時代。病を治す医療も発達し、そこにりんや直美が携わっていく。

いまはまだその以前、りんと直美は出会っていない。

栃木の実家で「江戸娘一代双六（すごろく）」で遊ぶりんは、女性の上がりは「奥様」と認識している。でも奥様は地味だとも感じている。そんな彼女に縁談が舞い込んだ。しかし彼女には気になる幼なじみ・虎太郎（小林虎之介）がいて……。

その頃、近隣には疫病コロリが蔓延（まんえん）しはじめていた。話がどんどん進んで、タイパを大事にする令和の視聴者にはうれしい設計だ。

制作統括・松園武大チーフプロデューサーが『風、薫る』の構想を思いついたきっかけは疫病――コロナ禍だった。

「5年前、世界的パンデミックを起こした新型コロナウイルスは、ある日突然、私たちから日常を奪っていきました。外食や旅行が出来なくなり、大切な人に会うことも簡単ではなくなりました。まだ何者かも分からないウイルスが猛威をふるう中、徹底的に患者に寄り添い、励まし、“コロナ”と戦う看護師たちの姿に勇気づけられたことを克明に覚えています。そんなことから看護の歴史に興味をもち、『疫病の時代』とも呼ばれる明治の二人のナースのパイオニアに感銘を受けたことが、この企画の始まりでした」（NHK公式サイトより。制作発表された25年1月当時）

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