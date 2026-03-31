米国とイスラエルによるイラン攻撃は、停戦交渉をめぐる情報が二転三転し、先行き不透明で泥沼化しつつある。ミサイルやドローンなどによる物理的な攻撃に目を奪われがちだが、水面下で激化しているのがサイバー攻撃の応酬だ。圧倒的な能力差がある米・イスラエルに抗うイランのゲリラ的サイバー攻撃について国際ジャーナリストの山田敏弘氏が徹底解説する。

【写真】イスラエルのネタニヤフ首相。ほか、モジタバ師なども

レーダー網を運用する職員のスマホにも侵入

米国とイスラエルの攻撃に追い詰められたイランは3月24日、非敵対的船舶についてホルムズ海峡の通過を認めると表明したが、トランプの出方次第で再び海峡封鎖に出る恐れは消えない。そうした事態を待ち構えるのは、米国とイスラエルのサイバー戦力である。

そもそもイランが海峡に広範囲で機雷を敷設できるかは疑わしい。現在、イランは米軍によるジャミング（妨害電波）の影響で衛星測位システムの正確な位置情報を取得できていない。敷設船が自船の位置を把握できなければ、効果的に機雷を配置するのは難しいだろう。

水中ドローンと合わせて敷設しようとしているという説もあるが、デジタル通信で制御する拠点はすでに無効化されている。その実現も、米国のサイバー攻撃が前提にある。

今回のイランへの攻撃は史上最も複雑なかたちでテクノロジーが力を発揮した戦争と言えそうだ。

その象徴的な出来事が、2月28日朝の大規模攻撃だ。ハメネイ師やイスラム革命防衛隊の幹部らが標的となり、1分間で約40人が死亡した。

F15戦闘機が発射したミサイルが敵の指導者の命を奪ったことになるが、注目すべきは、そこに至る周到な準備だろう。

ロシアによるウクライナ侵攻しかり、現代の軍事行動にはサイバー攻撃が先行するのがセオリーだ。そのターゲットは2つあり、1つは防空網、もう1つはコミュニケーション網である。

防空網については昨年6月、米国がイランの核開発拠点にミサイルを打ち込んだ際、ロシア製のS-300長距離地対空ミサイルのほとんどを破壊している。

他方、コミュニケーション網では、米国とイスラエルは、多層的なサイバー攻撃を仕掛けていた。

相手に悟られずに敵のインフラやネットワークへ侵入するハッキングには高度な技術が不可欠だ。米軍傘下の国家安全保障局（NSA）や、イスラエル軍の情報部隊として知られる8200部隊は、そうした分野の専門家を多数抱えており、今回の攻撃以前からイラン国内の携帯電話網や監視カメラのネットワークに侵入していたとされる。通信傍受などから得られるインテリジェンスを活用する工作は、シギント（通信信号を分析する諜報活動）と呼ばれる。これにヒューミント（人間を介した工作活動）を組み合わせ、イラン指導部の動きを立体的に把握した。

どの幹部がいつ標的の建物に入るかに加え、車や運転手を特定し、運転手の自宅からの動きまで掴んでいたのだ。

「ハメネイ殺害」をちらつかせながら米国が軍を動かすなか、幹部を一堂に集めたイラン側に慢心があったことは否定できない。ただ、過去の事例を踏まえれば、イスラエル側のスパイが関与していた可能性も考えられる。指導部に対し「昼間に作戦が実行されることはない」と囁いた者がいたのではないか。

NSAと8200部隊は空爆の直前、かろうじて復活していたイランのレーダー網を不正アクセスによってダウンさせたうえ、運用するイランの職員の携帯にも介入して異変を伝える術を奪った。

こうしてテヘラン上空への侵入の安全を確保し、現場周辺にいた政府関係者のスマートフォンも電源オフや通話中の状態になるよう工作。イラン側の犠牲者は、何が起きているのか理解する間もなく攻撃に巻き込まれた。

こうした米国やイスラエルの情報活動には最先端の人工知能（AI）が投入されている。

イスラエルが運用する標的解析AI「ラベンダー」は、特定の人物が保持する携帯端末の位置情報や購入履歴を集約して分析させ、行動予測を弾きだす。また、「ゴスペル」は、"テロリスト疑い"の人物たちが出入りする建物をあぶり出すという驚くべきAIだ。

米軍では、ビッグデータ解析企業パランティアの存在が知られており、米新興アンソロピックが開発した生成AI「クロード」と組み合わせ、攻撃の精度や兵站を極限まで向上させている。

核の中央装置にウイルス

対するイランは、サイバー能力では米国とイスラエルに劣るが、負けじと対抗している。

3月11日には、イラン系ハッカーグループが米ミシガン州に本社を置く医療機器メーカーに対しサイバー攻撃を行なったと表明した。

イランのハッキングには、ガードが弱い「防御の穴」を知恵と根気で探し出しては攻撃を行なうという特徴がある。

2023年、レバノンの武装勢力ヒズボラとイスラエルの間で紛争が起こると、イラン系とされる集団がイスラエル国内の病院にサイバー攻撃を行なった。また、昨年6月のミサイル攻撃後には、テルアビブ市内の監視カメラがイラン側のハッキングを受けたとの報告もある。

ここまで先鋭化した米・イスラエルとイランの間のサイバー戦争を源流に辿ると、イランが秘密裏に核開発を進めていることが明らかになった2003年にまで遡る。

2005年頃には、「エネルギー利用のためのウラン濃縮だ」と主張するイランに対し、サイバー攻撃を通じて核や軍事の能力を丸ごと掴んで叩き潰すという発想が米国とイスラエルの当局者の間で採用されるようになる。

特にインテリジェンスの世界で強く記憶されるのが、2010年に使用された史上最強級のウイルス「スタックスネット」だ。これは、イラン中部で稼働していた数千台の遠心分離器を制御する中央装置に、不正なプログラムを仕掛ける作戦だった。

プログラムが作動すると遠心分離器の回転数が異常に上昇し、発火。濃縮施設は大きな損傷を受け、イランの核開発は2〜3年遅れたとされる。

作戦は成功したが、構想が持ち上がった当初、イスラエルのネタニヤフ首相が物理的な空爆を主張していた点は見逃せない。大規模な戦争にエスカレートすることを懸念したブッシュ（子）米大統領が強く反対し、これを回避する道としてサイバー攻撃が選択された。

以降、イスラエルはサイバー戦の技術を飛躍的に向上させる一方、イランも対抗防御を強化するスパイラルに入る。

イランが暗殺リスクのある人物を地下に潜らせ、あるいは通信機器を使わせずに逃がそうとすれば、イスラエルはヒューミントを組み合わせた工作でその人物を捕捉した。

2020年には核開発の中心的科学者モフセン・ファフリザデ博士が暗殺された。イスラエルの諜報機関・モサドは博士の日常生活を、インテリジェンスを駆使して把握し、彼の通勤途上の通り道に配置した車両の中に配備した銃を遠隔操作することで、殺害を実行。ハメネイ暗殺に通じるサイバー攻撃の精度は、こうして練り上げられたのだ。

日本企業にランサムウェアが仕掛けられるリスクも

現在、米・イスラエルのサイバー攻撃により、イラン国内のインターネット接続率は5％を切るまでに遮断され、国内からの反撃の芽は摘まれつつあるように見える。だが、それ故に恐ろしいのが、親イランでサイバー戦争に相次いで参戦の意思を示している国外のハッカー集団を使ったゲリラ的な攻撃の仕掛けだ。

今後どんな手立てを講じるかは未知数だが、日本も対岸の火事ではない。

沖縄米軍基地所属の海兵隊の部隊がイランへ向かったが、国外にいるイランの愛国的な一部の集団が在日米軍にハクティビスト（政治的な主張などのためにハッキングを行なう個人・集団）として攻撃を行なう可能性はある。

また、「トランプと近い」高市早苗・首相の存在を念頭に、企業に（データを暗号化して使用不能にし、復旧と引き換えに身代金を要求する）ランサムウェアが送りつけられるリスクも否定できない。

今回の米・イスラエルの軍事作戦の完成度に、中国が脅威を抱いたのは間違いないが、その中国は、日本に対しては別の顔を見せる。イラン関連の集団を装い、日本に工作を試みるかもしれない。

10月からは、サイバー攻撃を予め検知し、被害発生前に攻撃元のサーバーを無力化する「能動的サイバー防御」が日本でも可能になる。イラン情勢が示すように、サイバー空間での攻撃は国家の安全保障に直結する。米国頼みにならず、日本独自の体制を構築していくことが不可欠だ。

【プロフィール】

山田敏弘（やまだ・としひろ）／1974年、滋賀県生まれ。国際ジャーナリスト。1999年ネバダ大学ジャーナリズム学部卒業。講談社、ロイター通信社、ニューズウィーク日本版編集記者などを経て、米マサチューセッツ工科大学で国際情勢やサイバーセキュリティ、インテリジェンスの研究・取材活動にあたった。帰国後はジャーナリストとして活躍。著書に『CIAスパイ養成官：キヨ・ヤマダの対日工作』（新潮社）、『世界のスパイから喰いモノにされる日本』（講談社）など。

※週刊ポスト2026年4月10日号