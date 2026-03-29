ドジャースの大谷翔平（３１）、山本由伸（２６）、佐々木朗希（２３）の３投手が３０日（日本時間３１日）から始まるガーディアンズとの３連戦に先発登板する。佐々木が第１戦で先陣を切り、大谷、山本が続く。日本選手３人が同一カード３連戦で先発のマウンドに立つのは大リーグ史上初。開幕３連勝で勢いに乗るチームがどこまで連勝を伸ばすのか注目だ。

３連戦初戦のマウンドを託された佐々木にとってはメジャー２年目初登板となる。先発に限れば、昨年５月９日のダイヤモンドバックス戦以来、３２５日ぶりとなる。

最終調整の場となった２３日のオープン戦は制球が乱れて８四死球５失点。２８日のブルペン投球でも球がばらつき、ブライアン投手コーチと話し込む場面もあった。先発ローテ定着へ、今季を占う大事なマウンドとなる。

大谷は自身２度目の右肘手術を乗り越え、昨年６月に投手としても復帰。今季はエンゼルス時代の２０２３年以来、３年ぶりの開幕二刀流だ。

今月上旬に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では打者に専念。チーム合流後は２４日のオープン戦に二刀流で出場。四回までに１１三振を奪う快投で万全をアピールした。

山本は２６日のダイヤモンドバックス戦で２年連続開幕投手の大役を果たし、６回２失点でシーズン初勝利を挙げた。中５日の調整で２勝目を狙う。

３連覇を目指すドジャースは開幕カードで同地区のライバル、ダイヤモンドバックス相手に３試合連続逆転勝ちでスイープを達成。最高のスタートを切った。メジャー史に残る３戦連続の日本投手先発。このまま連勝街道を走り続ける。