きょうの山形県内は各地で気温が上がりました。県内１０地点で２０度を超え、４月下旬から５月下旬並みとなりました。

【写真を見る】峠にも少しずつ春の訪れ...ぽかぽか陽気で飲食店も賑わう 常連客が自慢の一品に舌鼓（山形市）

このぽかぽか陽気で、毎年春にオープンする店も賑わいを見せています。

矢野秀樹アナウンサー「山間部では朝晩寒い日が続いていますが、峠にあるこちらのお店は春の営業が始まっています」

「いつもありがとさま。まいど」

笹谷峠に繋がる国道沿いに店を構える山形市の峠の茶屋です。冬の間は休業していましたが、今月から、今シーズンの営業を開始しています。

峠の茶屋 常川としえさん「（Ｑ暖かい陽気に）３連休からやや忙しくなった。常連さんと顔を交わすのが一番楽しみ。お互いだけど」

ぽかぽか陽気に誘われて、常連客が次々と訪れます。

訪れた人「特別な感じがする。眺めも良いので」

■春先に人気！ 自慢の１品！

矢野秀樹アナウンサー「春先に人気なのがこちらのお餅。７種類、色鮮やかです」

３０年以上店を営む店主の常川としえさんと娘のあいさんが朝７時ごろから仕込んでいる自慢の一品です。

訪れた人「くるみ餅。これは最後に食べる」

ご主人、ほぼ一口で平らげてしまいます。

訪れた人「これがうまいの。切ってしまったら味落ちるからと思います」

持ち帰りメニューもあってお花見のお供にもピッタリです。

峠の茶屋 常川としえさん「田舎の風合いを出しながらお客さんとコミュニケーションを取りながら食べてもらいたい」

峠にも少しずつ春の訪れが近づいています。