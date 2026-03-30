近年、加熱式タバコには斬新なフレーバーが多彩に登場していますが、なかでも個性的な銘柄が、JT「プルーム」シリーズ専用タバコスティックの新銘柄「エボ・サクラ・レギュラー」です。発売を記念し、浅草のイベントに出展されているユニークな企画を紹介しましょう。

↑出展場所は「浅草六区ブロードウェイ」で、2026年4月5日まで。花魁（おいらん）役と写真が撮れたり、お得な企画があったり、見どころ満載

限定デザインパネルとの交換やほぼ半額でデバイスが買えるチャンスも

出展中のイベントは、「浅草六区ブロードウェイ」で実施されている春の催し「浅草六区SAKURA STREET -桜艶（おうえん）通り-」。近くには、都内に4軒ある落語定席（ほぼ年中無休で興行する常設寄席）のひとつ「浅草演芸ホール」などがあります。

↑「浅草六区ブロードウェイ」。1本東側の道は、吞兵衛の聖地「ホッピー通り」となっている

浅草といえば江戸時代から続く歓楽街であり、現代は世界中からインバウンド観光客が訪れる東京屈指の人気観光地。さらに隅田川沿いにある隅田公園は古くから桜の名所として知られ、春の浅草は国内外からたくさんの人が集まります。

いわば、この“お祭り”をさらに盛り上げるイベントが「浅草六区SAKURA STREET -桜艶（おうえん）通り-」であり、そこに特設喫煙ブースを中心とした「プルーム・ラウンジ」を出展したのがJTということです。

↑スモーキングラウンジは、加熱式用と紙巻きタバコ用の2か所が設置。中には、花魁役とのフォトスポットも

内容としては、桜の装飾に包まれた全長20mの特設喫煙ブースを2か所展開。ラウンジ内は浅草出身のイラストレーター・ESOW氏が描き下ろした空間となっており、「エボ・サクラ・レギュラー」を含む「エボ」シリーズのテイスティングや、専用デバイス「プルーム・オーラ」の販売も行われます。

↑ラウンジ内。イラストのキャラクターが手にしているデバイスは、限定カラー「プルーム・オーラ・スターターキット・フューシャフレア」（2980円）

デバイスは、「プルーム・オーラ・スターターキット・フューシャフレア」に関しては通常価格ですが、レギュラーカラーのデバイス4色は特別に1480円で販売されます。

↑左の4本が「プルーム・オーラ」のレギュラーモデル

また所持している「プルーム・オーラ」を持参するか、ここで購入するとESOW氏と「プルーム・オーラ」がコラボレーションした限定デザインのフロントパネルと交換できるという企画も。個性あふれる「プルーム・オーラ」をゲットするチャンスともいえるでしょう。

↑ESOW氏による限定フロントパネルは、全3種のデザインがラインナップ。ちなみにこちらは4月6日から5月11日まで、公式サイト「Ploom CLUB」で抽選キャンペーンも実施

グルメもエンタメ企画も充実！

お得な企画はほかにも。例えば、通りに出店されているキッチンカー「浅草チキン」では特別限定メニュー「桜チキン」と「桜手羽」が各200円で販売されているのですが、公式インスタグラムアカウントをフォローすることで、いずれかと交換できる引換券がもらえます。

↑手前の左が「桜チキン」で、右が「桜手羽」

エンターテインメント性も充実しており、ステージパフォーマンスエリアでは金、土、日曜の夜に「Oiran Night Rock」が開催。和のエンターテインメント集団「浅草右近屋」による、歌舞伎舞踊、花魁、サムライパフォーマンスなどが披露されます。

↑パフォーマンスは、期間中の金、土、日曜21:00〜21:30に実施

本会場は隅田公園とは少々離れているものの、それでも徒歩10分程度の距離。いまだけの桜を拝みに行くほか、浅草寺へのお参りや周辺での食べ歩きを満喫したり、日本最古の遊園地「花やしき」や「浅草演芸ホール」で楽しんだりと、とにかくこの街は行楽地が多彩です。

いまなら「プルーム・ラウンジ」が展開されているので、スモーカーにとっても嬉しいはず。今週のお出かけスポットを探している人は、ぜひ行ってみては！

浅草六区SAKURA STREET -桜艶通り- 日程：2026年3月27日〜4月5日 開催時間：月〜木曜13:00〜21:00、金〜日曜13:00〜22:00 会場：浅草六区ブロードウェイ（東京都台東区浅草2-6）

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