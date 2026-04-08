男性が倒れているのが見つかる 死亡を確認 薩摩川内市で8日、用水路の中に男性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 薩摩川内警察署によりますと8日午前11時半ごろ薩摩川内市入来町浦之名の用水路で、無職・飯田健二さん（69）が亡くなっているのが見つかりました。 自宅前の用水路の中に仰向けに 飯田さんの弟が弁当を届けに飯田さんの自宅を訪ねたものの姿が見当たらず、周囲を捜したところ、自宅前