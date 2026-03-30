3月27日、プロ野球の2026年レギュラーシーズンが開幕しました。2026年のレギュラーシーズン開幕を前に、東北楽天ゴールデンイーグルスのホームスタジアム「楽天モバイル 最強パーク宮城」が改修され、アイリスオーヤマ株式会社が同スタジアムに大型LEDビジョンを納入及び、レフト側外野フェンスに新設されたスペースのネーミングライツを取得し「アイリスオーヤマ レフトホームランゾーン」と命名したことが発表されています。

観戦体験価値の向上を推進

同社取締役の勝間浩之さんに詳しい話を聞きました。

ーーネーミングライツの取得理由は？

当社は、2008年から東北楽天ゴールデンイーグルスのオフィシャルスポンサーを務め、ユニフォームや外野フェンスへの広告掲出のみならず、スタジアム内および地域向けイベントへの参画など、宮城県・東北地域におけるスポーツ文化の発展と地域コミュニティの活性化をともに推進しています。

今回、2026シーズンに向けて観戦体験価値の向上を推進したいと考えネーミングライツを取得しました。このゾーンの活用により、さらに観戦の楽しさを一層高めるエンターテインメント性のある企画を実施したいと考えています。

ホームランボールが飛び込むと来場者へ抽選でプレゼント

アイリスオーヤマ レフトホームランゾーンにホームランボールが飛び込むと、来場者へ抽選でプレゼントが当たる企画を実施します。第1弾は着弾するエリアによってプレゼント内容が変わります。

䖝エリア（緑エリア）では「アイリスのお茶 䖝（りょく）」（500ml×24本入 1ケース）+α（月替わり）、アイリスオーヤマエリア（赤エリア）では、アイリスオーヤマの家電（月替わり）、CRYSTAL SPARKエリア（青エリア）では、アイリスオーヤマの強炭酸水「CRYSTAL SPARK クリスタルスパーク 」（500ml×24本入 1ケース）+α（月替わり）となっています。

また、第2弾以降も検討しており、プレゼントの内容は随時変更する可能性があります。

ーー楽天モバイル 最強パーク宮城以外のスポーツ施設事業は？

味の素スタジアム様の人工芝、エディオンピースウイング広島様、千葉ロッテマリーンズ様の観覧席、横浜マリノス様、豊田スタジアム様のLEDビジョンなど、多岐にわたります。

スポーツ施設事業 導入事例

https://www.irisohyama.co.jp/b2b/sports/case-study/[リンク]

チームの活躍に期待

ーーオフィシャルトップスポンサーとして、今シーズンの東北楽天ゴールデンイーグルスに期待していることは？

来場されたお客様への楽しさを提供しながら、チームとしては優勝を目指してさらなる活躍を期待しています。

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楽天モバイル 最強パーク宮城の外野フェンスが、従来より最大6メートル前方へ移動したことでホームラン数の増加が期待されます。今シーズンは何本程度のホームラン増となるのでしょうか。

アイリスオーヤマ レフトホームランゾーン プレゼント企画概要

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601037862.html[リンク]

楽天イーグルス 本拠地の外野フェンスが前に 投手陣はどう思う？（YouTube）

https://youtu.be/GxIyV5C4nWA



※画像提供：アイリスオーヤマ株式会社

(執筆者: 6PAC)